Burgemeester baalt van nieuws over Kuurne-Brussel-Kuurne: “Een zwarte dag”

Afgelopen maandag kwam het nieuws naar buiten dat Kuurne-Brussel-Kuurne de komende drie jaar niet meer van start zal gaan in Kuurne. Die eer is vanaf 2024 weggelegd voor Kortrijk. Deze stad heeft een overeenkomst getekend met de organisatie. Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, spreekt van een ‘zwarte dag voor onze gemeente.’

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft Kortrijk de voorbije jaren al flink wat geld betaald om de stad door een helikopter in beeld te brengen tijdens de koers. Dat bedrag zal nu gradueel stijgen, van 75.000 euro in 2024 tot 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026. “De verhuis van de start zorgt voor een meerwaarde op verschillende vlakken”, is KBK-voorzitter Geert Penez van mening.

“Om te kunnen blijven concurreren met de andere voorjaarskoersen moest er iets veranderen. De nieuwe startplaats moet het mogelijk maken om een sterkere vip-werking te organiseren, op termijn een internationale dameskoers toe te voegen aan het programma en meer beleving te creëren. Het zal bovendien de uitstraling van de koers alleen maar goed doen en ook de financiële slagkracht verhogen.”

Oproep

De burgemeester van Kuurne heeft echter een andere mening en uit via Facebook zijn ongenoegen. “We hebben er als gemeente alles aan gedaan om de start van Kuurne-Brussel-Kuurne hier te houden, maar dat is niet gelukt. En dat doet pijn. De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne koos voor Kortrijk als startplaats. Zij geloven in een breder netwerk van sponsors en mogelijkheden.”

“Het is een zwarte dag voor onze gemeente. Hoe moeilijk ook, moeten we ons neerleggen bij deze beslissing. We kijken ook vooruit en doen een oproep aan alle actoren in de regio, met name de private sector, om te blijven investeren in onze openingsklassieker. Dat zal nodig zijn als we die op lange termijn willen behouden. Willen we de koers hier houden, dan moeten we samenwerken. Hoe moeilijk deze omslag is. Ook voor ons.”

“Toch blijft Kuurne zich, als koppige ezel, engageren om van deze voorjaarsklassieker een volksfeest te maken. We moeten loyaal blijven als Kuurne. De koers blijft hier en blijft internationaal. Het gaat niet over een gevecht tussen steden, maar om koers op het hoogste niveau.”