woensdag 20 maart 2024 om 18:36

Kuss toont verbetering in Catalonië: “Na iets mindere dag kunnen we weer omhoog kijken”

Na de tegenvallende dag van Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië, hebben de klimmers van Visma | Lease a Bike zich woensdag enigszins herpakt. Kuss werd uiteindelijk vijfde in de koninginnenrit naar Port Ainé. “Ik voelde me in ieder geval in orde op de slotklim. Daarom houd ik een goed gevoel over aan vandaag”, vertelt de Amerikaan op de ploegsite.

Op ritwinnaar en klassementsleider Tadej Pogačar stond geen maat in de zware bergrit. Daarachter kon Kuss even mee met Mikel Landa, maar hij moest de Spanjaard toch laten gaan in de absolute slotfase. Uiteindelijk werd de Amerikaan vijfde in de rituitslag. “Dit resultaat stemt mij tevreden. Het is vooral de manier waarop die me kan bekoren. Met de ploeg hebben we vandaag het initiatief genomen”, aldus Kuss, die de geel-zwarte formatie veel op kop zag rijden.

“Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en het leek erop dat we er met zijn allen goed inzaten. De focus gaat nu op de aankomende dagen, waarin we gaan bekijken wat er nog mogelijk is met het oog op het klassement”, zegt de nummer zeven van het klassement, op 3.34 minuut van Pogačar.

Ploegleider Frans Maassen spreekt van een goede dag. “Pogačar was veruit de beste, maar daarachter zijn een hoop mannen aan elkaar gewaagd. Dat biedt mogelijkheden voor de komende dagen. Na de iets mindere dag van gisteren kunnen we nu weer omhoog kijken”, vindt hij. Waar Kuss zevende staat in het klassement, is Cian Uijtdebroeks zestiende op ruim vier minuten.