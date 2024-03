dinsdag 19 maart 2024 om 19:40

Visma | Lease a Bike stelt teleur in eerste bergrit: “Maar er komt nog veel aan”

De twee kopmannen van Visma | Lease a Bike – Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks – kwamen in de eerste bergrit van de Ronde van Catalonië niet in het stuk voor. Kuss werd twaalfde, Uijtdebroeks 23ste. De Nederlandse formatie hoopt zich de komende dagen dan ook te revancheren.

Allereerst is het woord aan Sepp Kuss, de beste renner van Visma | Lease a Bike in de daguitslag. De 29-jarige Amerikaan verloor op de slotklim naar Vallter 2000 echter al twee minuten op de ongenaakbare Tadej Pogacar. “Het was een zware dag en dat voel je dan zeker aan je benen. Ik denk dat niemand nog heel fris was op het einde. Het was misschien niet onze beste dag, maar er komt nog heel veel aan. We moeten vooral vooruitkijken, als je het aan mij vraagt.”

Uijtdebroeks is ook nog niet van plan om het bijltje er bij neer te gooien. “Eigenlijk voelde ik mezelf meer dan goed. Bij de aanval van Pogacar moest ik passen, maar in een groepje daarachter kon ik goed mee. Echter kreeg ik het steeds kouder en alles verkrampte in de laatste kilometers. Ik kon weinig kracht meer zetten en toen was het een kwestie van sleuren naar de top. Ik hoop weer die goede benen terug te vinden. Er komen nog genoeg kansen en mogelijkheden voor de ploeg aan.”

“Ik denk dat Sepp en Cian er alles aan hebben gedaan om een goed resultaat te rijden”, is ploegleider Marc Reef van mening op de website van de ploeg. “Ze hebben gevochten en voor nu moeten we daar tevreden mee zijn. Sepp staat negende in het klassement, op veertig seconden van het podium. Dat biedt nog perspectief. Er komt weer een zware dag aan met hopelijk wat betere weersomstandigheden. Dan gaan we er weer voor.”