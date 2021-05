Kuss en Kruijswijk jagen op goed klassement in Critérium du Dauphiné

Jumbo-Visma wedt op twee paarden tijdens het Critérium du Dauphiné. Sepp Kuss en Steven Kruijswijk worden genoemd als speerpunten voor de koers, die voornamelijk in het teken staat van de Tour de France.

“We hebben een deel van de Tourploeg aan de start”, vertelt Grischa Niermann. “De Dauphiné is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding, want sommige jongens hebben gewoon koershardheid nodig.

“We zien ook zeker mogelijkheden in deze week. Vooral het laatste weekend zal erg zwaar worden. Met Steven en Sepp hebben we renners aan het vertrek die iets kunnen bewerkstelligen in deze Dauphiné. Met dat tweetal gaan we voor een goed klassement, maar dat wil niet zeggen dat de andere renners geen kansen krijgen.”

Kuss heeft zin in de Franse WorldTour-koers, zo laat hij weten op het digitale huis van Jumbo-Visma. “We hebben net een goede hoogtestage met de ploeg achter de rug. Daar voelde ik me erg goed en ik kijk dan ook uit naar deze wedstrijd. Naast dat het Critérium du Dauphiné een voorbereidingswedstrijd is voor de Tour de France, is het gewoon een ontzettend zware wedstrijd. Ik hoop mezelf wederom te laten zien, want ik bewaar goede herinneringen aan deze koers”

Kuss, die afgelopen jaar de slotetappe naar zich toe wist te trekken, en Kruijswijk krijgen in koers gezelschap van Timo Roosen, Lennard Hofstede, Robert Gesink, Tony Martin en Jonas Vingegaard.

Selectie Jumbo-Visma voor het Critérium du Dauphiné (30 mei – 6 juni)

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Timo Roosen

Lennard Hofstede

Robert Gesink

Tony Martin

Jonas Vingegaard