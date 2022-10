Kurt Van de Wouwer (Lotto Dstny): “Terug naar de WorldTour moet de ambitie zijn”

Kurt Van de Wouwer wist de voorbije jaren als verantwoordelijke van de opleidingsploeg heel wat talenten te laten doorstromen naar de hoofdmacht van Lotto Soudal. Inmiddels is hij gepromoveerd tot sportief manager van de profploeg. In gesprek met Sporza kijkt de voormalige ronderenner vooruit naar komend seizoen.

Van de Wouwer neemt in woelige tijden de sportieve leiding over binnen Lotto Dstny. De ploeg kon zich namelijk niet handhaven in de WorldTour, trouwe sponsor Soudal besloot om over te stappen naar het kamp-Lefevere en enkele weken geleden verliet CEO John Lelangue de ploeg. Over de invulling van de rol als CEO van de ploeg is nog niets bekend. WielerFlits kon eerder al melden dat Axel Merckx in beeld is om John Lelangue op te volgen vanaf 1 januari 2023, maar die procedure is nog bezig.

Van de Wouwer is echter optimistisch en benadrukt dat er voldoende talent aan boord is. “We moeten het talent dat we in huis hebben optimaal laten renderen en doen presteren. Iedereen moet zeer gemotiveerd blijven en het beste uit zichzelf halen om vanaf volgend seizoen meteen punten te sprokkelen. Zo ben ik ervan overtuigd dat Brent Van Moer en Florian Vermeersch opnieuw een flinke stap voorwaarts zullen zetten.”

Luxe

Dat Lotto Dstny volgend jaar niet meer op een WorldTour-licentie koerst, is volgens de nieuwe sportieve baas niet eens een nadeel. De ploeg is namelijk op de gefilterde UCI Team Ranking als eerste ProTeam geëindigd en kan in 2023 alsnog starten in alle WorldTour-koersen. “We hebben de luxe, zo bekijk ik het, dat we niet langer verplicht zijn om alle wedstrijden van de WorldTour te rijden. We kunnen ons eigen programma samenstellen en gaan goed bekijken welke koersen we eventueel kunnen laten vallen.”

“Zo kunnen we een evenwichtig programma uitstippelen, waarin we onze renners niet overbelasten, maar hen toch naar bepaalde doelen kunnen laten toeleven. Dat moet de focus zijn. Anderzijds brengt het wel ieder jaar opnieuw de druk en stress met zich mee om wildcards voor belangrijke koersen te krijgen. Want uiteindelijk begint nu de race om in 2026 wél weer een plaatsje in de WorldTour te bemachtigen. Als je voor dit team werkt, dan moet dat automatisch de ambitie zijn.”