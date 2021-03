Kurt Bogaerts: “Strade Bianche is Tom Pidcock op het lijf geschreven”

Strade Bianche is op het lijf geschreven van Tom Pidcock, dat stelt zijn Belgische begeleider Kurt Bogaerts in Het Nieuwsblad. Zaterdag maakt het Britse toptalent namens INEOS Grenadiers zijn debuut in de Italiaanse grindklassieker. “Een podiumplaats zou eventueel wel kunnen, maar tegelijkertijd probeer ik Tom af te remmen”, vertelt Bogaerts.

Sinds 1 februari maakt de 21-jarige Pidcock deel uit van de ploeg van INEOS Grenadiers. Tegelijk maakte zijn coach en mentor Bogaerts de overstap van Trinity Racing naar de Britse sterrenformatie. In zijn eerste maand werd hij 52ste in de Tour du Var, 55ste in de Omloop Het Nieuwsblad en knap derde in de sprint van Kuurne-Brussel-Kuurne. Nu wacht Strade Bianche.

“Dit moet vooral een jaar worden waarin hij leert welke wedstrijden hem liggen, waar zijn limieten liggen. Daarom spreek ik liever niet over concrete ­resultaten”, tempert Bogaerts de verwachtingen. “Maar Tom heeft het niet graag als ik dat zeg. Als ­resultaten niet belangrijk zijn, kan hij even goed Gran Fondo’s rijden, zegt hij dan.”

Dat Pidcock in zijn eerste koersen voor INEOS Grenadiers een vrije rol krijgt, is een voordeel. “Je merkt dat de ploeg een fase doormaakt. Grenadier verwijst naar de 4×4-wagen die INEOS ontwikkelt en daar koppelen ze ook een nieuwe manier van koersen aan: attractiever, renners mogen op avontuur gaan. Daar past Tom perfect in”, vertelt zijn begeleider.