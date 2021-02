Tom Pidcock derde in Kuurne: “En toch had ik gisteren veel betere benen”

Interview

Aangename vaststelling tijdens het Belgische openingsweekend: Tom Pidcock verteert zijn overstap naar de profs prima. “Zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne speel ik mee met de groten. Een beetje onverhoopt, maar het geeft me wel een boost aan vertrouwen.”

Tom Pidcock werd zaterdag 55ste in de Omloop Het Nieuwsblad. Een resultaat dat niets zegt, terwijl het Britse talent onderweg wel een van de smaakmakers was. In Kuurne was Pidcock veel minder actief, maar aan de streep werd hij wel als derde afgevlagd. En daar had hij een goede uitleg voor.

“In tegenstelling tot gisteren, heb ik vandaag met het hoofd gekoerst”, grijnsde hij achteraf in de mixed zone. “In de Omloop was ik ongetwijfeld een van de beste renners in de wedstrijd. Maar ik heb mijn goede benen niet gebruikt zoals het moest. Vandaag heb ik het helemaal anders aangepakt en meer nagedacht. En ik kon uiteraard ook zuiniger met mijn energie omspringen omdat ik met Narváez een ploegmaat voorin had. We hadden twee kaarten om mee te spelen. En gelukkig maar, want ik was echt minder goed dan gisteren.”

Strade Bianche

Dat hij zich op de Brugsesteenweg naar een derde plaats sprintte, leek verrassend. “Niet voor mij”, reageert hij kordaat. “In een spurt met een kleinere groep heb ik altijd mijn kans. Al moet ik bekennen dat ik vandaag niet goed wist hoe die sprint aan te pakken. Het is ook al een poos geleden dat ik dat nog eens moest doen. Ik twijfelde nog om Pedersens wiel te pakken. Dat was wellicht beter geweest. Maar ik ben tevreden. Al bij al is dit een onverhoopt resultaat.”

“Dit geeft me toch een vertrouwensboost voor de komende weken”, geeft hij aan. “Dat ik meteen mee doe met de groten is een prettige vaststelling. Ik kijk nu al uit naar de Strade Bianche van volgende zaterdag. Ik denk dat ik dat ook moet aankunnen. Maar ik wil er vooral genieten, want dit is écht een van mijn favorieten koersen.”

Pidcock mag in en om Siena zijn eigen kans gaan bij INEOS Grenadiers. “Zeker. Ik mag met open vizier koersen. Elk voor zich.” Dat het podium daar zomaar volledig door crossers kan ingevuld worden, werpt een collega op. “Dat kan zomaar. Al zou ik dat niet de grootste verrassing vinden. Strade Bianche is nu ook de klassieker die qua parcours het dichtst bij een veldrit aanleunt.”

Ardennen

Ook de 21-jarige Brit had in Kuurne met grote ogen naar Van der Poel gekeken. “Mathieu probeerde vandaag het spektakel te verzorgen. Hij was impressionant en mits een andere aanpak had hij wellicht gemakkelijk kunnen winnen. Maar hij koos de moeilijkste weg. Tenzij hij er gewoon een doorgedreven training wou van maken, natuurlijk.”

Pidcock zelf zal na de Strade focussen op de Ardennenklassiekers. “Ik heb na de Strade ook nog een strak trainingsschema ingepland om de laatste procentjes aan te scherpen. In de Waalse wedstrijden, die me eigenlijk nog beter zouden moeten liggen dan dit, hoop ik er echt te staan.”