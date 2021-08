Kurt Bogaerts over vorm Tom Pidcock: “Dit is niet zijn niveau, maar hij leert zoveel”

Tom Pidcock is in de Vuelta a España nog niet de Tom Pidcock die we kennen. Daar is een reden voor, stelt zijn trainer en mentor Kurt Bogaerts in Het Laatste Nieuws. Door een sleutelbeenbreuk moest het plan omgegooid worden en werd besloten dat Pidcock de Vuelta zou rijden zonder specifieke voorbereiding. “We eisen niks. Zijn resultaat is niet belangrijk. Dit is niet zijn niveau, hij zit ver onder de waarden waarmee hij vorig jaar de baby-Giro heeft gewonnen”, legt Bogaerts uit.

Die sleutelbeenbreuk in de Franse Pyreneeën weegt dus nog altijd door voor Pidcock. “Zijn hele voorbereiding op de zomer was om zeep. We hebben Tom nog geforceerd kunnen klaarstomen voor de Olympische Spelen, maar zoiets levert maar een korte piek op. De fundamenten voor een grote ronde waren er niet”, aldus Bogaerts. INEOS Grenadiers gaf Pidcock na Tokio zelfs drie weken volledig vrij. “Iedereen in de ploeg staat achter deze keuze. We wilden dat Tom écht kon genieten van zijn gouden medaille. Een sportman die dat vergeet, is veel sneller opgebrand.”

‘In de eerste bergrit hebben we gevraagd om te lossen’

Toch is de 22-jarige Brit van start gegaan in de Vuelta. “Zelfs in deze aparte omstandigheden is dit een unieke kans voor Tom. Hij leert hier zo veel, vooral door te kijken naar zijn collega’s. Hij kijkt ook naar hoe Egan zich gedraagt na de koers. Tom heeft nu nog meer respect voor de helpers in de ploeg”, vertelt zijn trainer.

“Hij is echt onder de indruk van wat jongens als Puccio en Van Baarle hier doen. Hij probeert zelf een handje toe te steken door de kopmannen uit de wind te zetten en hij voelt aan den lijve hoe lastig dat is. Hij zal het later niet vanzelfsprekend vinden als iemand dat voor hem doet.”

En toch werd vooraf het een en ander verwacht van Pidcock, maar daar stak de ploeg zelf een stokje voor. “We wilden niet in een verhaal-Evenepoel belanden. We wilden niet dat hij of iemand anders zou gaan geloven in iets wat niet bestaat. In de eerste bergrit hebben we hem ook gevraagd om te lossen. ‘Ik kon volgen’, protesteerde Tom, maar na zes dagen begon hij te voelen waarom we het zo wilden”, geeft Bogaerts aan.

Rustperiode, dan pas veldrijden

Wat na de Vuelta voor Pidcock? “Het WK is natuurlijk nog een heel mooie wedstrijd, maar we weten vandaag niet of we nog voor een piek in zijn conditie kunnen zorgen. Misschien doet hij gewoon niet mee. De kans is reëel dat hij Parijs-Roubaix ook niet rijdt”, stelt Bogaerts. En dan was het nog het veldrijden. Het plan was om Pidcock meteen na het wegseizoen te laten crossen. “Het zou veel logischer zijn dat Tom een grote rustperiode neemt. Het is een lang en zwaar seizoen geweest.”