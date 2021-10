Stan Dewulf boekt eerste profoverwinning in Boucles de l’Aulne-Châteaulin

Stan Dewulf heeft zijn eerste profoverwinning te pakken. De Belg van AG2R Citroën was de laatste weken al uitstekend op dreef, maar kwam dit keer ook als eerste over de finish, in de Boucles de l’Aulne Châteaulin. De 23-jarige Dewulf bleef na een solo de Fransen Valentin Madouas en Mathieu Burgaudeau voor.

In Frankrijk was het vandaag twee voor de prijs van één. In het westen van de land besloten enkele erkende tijdrijders de degens te kruisen in de Chrono des Nations, terwijl in het uiterste noordoosten van Frankrijk een nieuwe editie van de Boucles de l’Aulne-Châteaulin werd georganiseerd. Deze Franse eendagskoers kan bogen op een indrukwekkende erelijst, met winnaars als Louison Bobet, Rik Van Steenbergen, Jacques Anquetil, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Luis Ocaña, Roger De Vlaeminck, Joop Zoetemelk, Bernard Hinault, Francesco Moser, Laurent Fignon en Miguel Induraín.

Dit jaar moest de organisatie veel meer moeite doen om een goed gestoffeerd peloton aan de start te krijgen, maar verschenen er met Elia Viviani, Valentin Madouas, Dorian Godon en Bryan Coquard toch wel enkele interessante renners aan het vertrek. In het eerste koersuur was het wachten op de vroege vlucht. Stan Dewulf (AG2R Citroën), Valentin Ferron (TotalEnergies), Simon Guglielmi (Groupama-FDJ) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis) vonden elkaar in een poging om een vroege ontsnapping op poten te zetten en kozen voor het avontuur.

Dewulf soleert naar langverwachte zege

Enkele renners wisten na een zeer onstuimig koersverloop het verschil te overbruggen naar de koplopers. Onder meer Laurent Pichon, Torstein Træen, Sebastian Schönberger en Jonas Iversby Hvideberg wisten zich zo terug in koers te rijden, maar er viel weinig te beginnen aan Dewulf. De Belg bleek vooraan over de beste benen te beschikken en koos op een kleine tien kilometer van de finish het hazenpad. De achtervolgers zagen Dewulf pas weer terug aan de finish. De jonge renner van AG2R Citroën kan nu met een gerust gemoed de wintermaanden ingaan. Madouas werd tweede, Burgaudeau derde.

Dewulf besloot in de winter van 2020 over te stappen van Lotto Soudal naar AG2R Citroën en wist in zijn eerste seizoen in Franse loondienst regelmatig zijn neus aan het venster te steken. In de Tour de Wallonië werd hij tweede in het eindklassement, achter de eveneens jonge Amerikaan Quinn Simmons. Na een sterke Vuelta a España brak een mooie periode aan. Dewulf werd elfde op het EK wegwielrennen in Trento, twaalfde in de Primus Classic, vijfde in Binche-Chimay-Binche en vierde in Parijs-Tours. Na afloop van de Boucles de l’Aulne-Châteaulin mocht hij dan eindelijk het hoogste schavotje betreden.

Dorian Godon eindwinnaar Coupe de France

Ook Dorian Godon werd na afloop van de Boucles de l’Aulne-Châteaulin in het zonnetje gezet. De ploeggenoot van Dewulf wist namelijk de eindzege in de Coupe de France veilig te stellen. Met 191 punten bleef Godon Elia Viviani (175 punten) en Valentin Madouas (138 punten) voor. In de top-10 zien we verder nog Bram Welten, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Pierre-Luc Périchon, Biniam Ghirmay, Jason Tesson en Baptise Planckaert.