Küng over inval bij Bahrain Victorious: “Als er niks is, hoop ik op publieke excuses”

Donderdagochtend werd, op verzoek van de Franse aanklagers, het hotel van Bahrain Victorious doorzocht door de Deense politie. De agenten onderzochten alle teamwagens en de kamers van de staf en renners. In hetzelfde hotel verbleef ook Groupama-FDJ. Stefan Küng heeft inmiddels gereageerd op het voorval.

Bahrain Victorious heeft dus opnieuw politie over de vloer gehad. Nadat er afgelopen maandag huiszoekingen waren bij enkele renners en stafleden van de ploeg uit het Midden-Oosten, werd vanochtend om half zes het hotel van het team doorzocht. “De agenten onderzochten alle teamwagens en de kamers van de staf en renners. Het team heeft volledig meegewerkt met alle verzoeken van de agenten en de zoektocht was binnen twee uur afgerond. Er zijn geen producten ingenomen van het team”, liet de ploeg weten.

Transparantie

Küng verbleef (met zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ) dus in hetzelfde hotel, al kreeg hij zelf niks mee van de inval. “Als er iets aan de hand is, hoop ik dat ze worden aangeklaagd”, laat de Zwitser weten in gesprek met Cyclingnews. “Maar als er niks is, hoop ik op publieke excuses en een statement. Ik ben absoluut een voorstander van maatregelen waardoor de wielersport aan geloofwaardigheid wint, om ervoor te zorgen dat schone renners niet de pineut zijn.”

“Maar ik verwacht van alle betrokken partijen ook eerlijkheid en transparantie, dus ook van de autoriteiten. Als ze besluiten om mensen te vervolgen, prima. Als ze niets vinden, moet er echter ook een verklaring komen”, is Küng duidelijk. Bahrain Victorious besloot deze middag zijn online Tourpersconferentie overigens al na vijf minuten te beëindigen wegens ‘geen vragen over wielrennen’.