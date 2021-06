Kruijswijk en Kuss schadevrij naar tijdrit Dauphiné: “Wisten waar we vooraan moesten zitten”

De derde etappe van het Critérium du Dauphiné was een nerveuze, maar uiteindelijk geslaagde dag voor Jumbo-Visma. Het team loodste Steven Kruijswijk en Sepp Kuss naar een zestiende en eenentwintigste plaats. Belangrijker nog: de twee speerpunten voor het klassement finishten in dezelfde tijd als ritwinnaar Sonny Colbrelli.

“Het was een erg nerveuze etappe, maar de ploeg heeft Steven en mij de hele dag goed van voren gehouden en in een goede positie naar de laatste kilometer gebracht”, blikt Kuss tevreden terug op de derde rit-in-lijn. “Met zo’n aankomst als deze weet je dat er gaten kunnen vallen en je wil daardoor geen kostbare seconden verliezen.”

Ploegleider Merijn Zeeman zag ook dat de nervositeit groot was. “Grischa Niermann heeft de etappe goed voorbereid dus we wisten waar we vooraan moesten zitten. De jongens hadden de hele etappe de controle en we zijn er schadevrij doorgekomen. Robert, Timo, Tony en Lennard waren vandaag heel sterk daarin. We zijn hier mede om de Tour de France voor te bereiden en dan leent zo’n etappe zich zeker om het goede gevoel te krijgen voor soortgelijke etappes in de eerste Tourweek.”

De twee kopmannen van Jumbo-Visma starten vlak na elkaar in de 16,4 kilometer lange individuele tijdrit. Kuss begint om 15.28 uur aan zijn chrono, terwijl Kruijswijk een minuut later vertrekt.