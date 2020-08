Kruijswijk baalt van missen Tour: “Extra pijnlijk gezien de sterkte van de ploeg” donderdag 20 augustus 2020 om 18:21

Steven Kruijswijk baalt van het feit dat hij dit jaar niet kan meedoen aan de Tour de France, na een valpartij in het Critérium du Dauphiné. “De ploeg maakt echt kans om de Tour te winnen. Dat maakt het des te pijnlijker om de ronde te moeten missen”, zo vertelt hij in gesprek met de NOS.

De nummer drie van de Tour van 2019 voerde de afgelopen dagen een race tegen de klok, in de hoop toch nog op tijd klaar te zijn voor de Ronde van Frankrijk. Vandaag maakte Jumbo-Visma echter bekend dat Kruijswijk zich dit seizoen zal richten op de Giro d’Italia. “Helaas blijken de gevolgen van mijn val ernstiger dan gehoopt.” Amund Grøndahl Jansen is zijn vervanger.

Kruijswijk baalt uiteraard als een stekker dat hij straks niet zal deelnemen aan de grootste wielerwedstrijd van het jaar. “De Tour was echt het absolute hoofddoel, zeker gezien de sterkte van de ploeg. Het moest het hoogtepunt van het seizoen worden. Dit is een streep door de rekening. Ik hoop nu alles te richten op de Giro, eens kijken wat ik daar kan uithalen.”

“De ploeg is écht in staat om de Tour te winnen”

De 33-jarige Kruijswijk finishte vorig jaar dus als derde in de Tour, maar de Brabander hoopte dit seizoen deel uit te maken van een winnende equipe. “De ploeg is ook echt in staat om de Tour te winnen. Iedereen zat op schema en we hebben de voorbije weken laten zien dat we zeker geen underdog zijn. We wisten dat we nog een stap konden zetten.”

“We waren ook al drie weken met elkaar op pad geweest voor een trainingsstage (in Tignes, red.), je merkte toen al dat iedereen op een hoog niveau reed. Het is heel erg lekker om in zo’n ploeg te rijden en dat maakt het des te pijnlijker dat ik de Tour nu moet missen”, aldus Kruijswijk.

Twijfels

Het is overigens nog maar de vraag of de tweede kopman, Primož Roglič, op tijd klaar is voor de Tour. De Sloveense topfavoriet voelt zich, vijf dagen na zijn crash in de Dauphiné, nog altijd niet okselfris. “Laten we de komende dagen afwachten, maar ik blijf optimistisch.” Tom Dumoulin kan wel zonder zorgen toewerken naar de Tourstart in Nice.