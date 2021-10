Krists Neilands twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation

Krists Neilands heeft zijn aflopende contract bij Israel Start-Up Nation verlengd. De Letse hardrijder, in 2018 nog winnaar van Dwars door het Hageland, komt daardoor ook de komende twee jaar bij de WorldTour-ploeg.

“Ik voel mij heel comfortabel hier en ik voel dat ik iets beteken voor de ploeg”, aldus Neilands na zijn contractverlenging tot eind 2023. “Toen Kjell Carlström en Rik Verbrugghe om een gesprek vroegen over mijn toekomst, kwam ik erachter dat ze nog geweldige plannen hebben met mij bij Israel Start-Up Nation. De keuze was daarom heel makkelijk.”

Ploegmanager Carlström ziet Neilands een flinke groei doormaken, sinds de Let in 2017 bij de ploeg kwam. “En hij is een renner die kan presteren in korte rittenkoersen en eendagswedstrijden. Bovendien is hij een geweldige ploeggenoot. We zijn heel blij dat hij bij ons wil blijven, vooral omdat hij al lang deel is van het team. We kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling en hopen graag nieuwe zeges te behalen in de komende jaren”, vertelt Carlström.

Op de erelijst van Neilands staan onder meer twee Letse titels, Dwars door het Hageland, de Grand Prix de Wallonie en de eindzege van de Ronde van Hongarije.