Tour 2023: Opvallend: Krists Neilands valt bij aanpakken bidon van neutrale motor

Krists Neilands zat tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France mee met een kopgroep van vier, maar viel daar in de finale letterlijk uit weg. De renner van Israel-Premier Tech ging onderuit toen hij een bidon aan wilde pakken van een neutrale motor.

Op de Col de Aravis was Neilands weggereden samen met Wout van Aert en Wout Poels. Gedrieën waren ze bij Marc Soler gekomen, die even eerder al ten strijde was getrokken. Een mooie kans voor de Let, maar in een bocht naar links ging het mis. Neilands vroeg om een bidon en kreeg die ook, maar nadat hij de drinkbus had aangepakt, tikte hij tegen het voorwiel van de motor. De renner kwam daardoor ten val.

Neilands bleef nadien even liggen tegen een muurtje, maar is nadien wel weer opgestapt. De kopgroep was op dat moment echter al gevlogen.

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 15 bergrit naar Saint-Gervais – Nieuwe strijd