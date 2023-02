Kristoff en Waerenskjold zorgen voor zege Uno-X in Algarve: “Opluchting is groot”

Alexander Kristoff en Søren Wærenskjold hebben Uno-X een mooie overwinning bezorgd in de Volta ao Algarve. De ervaren Noor kreeg de lead out van zijn jongere landgenoot en snelde naar de overwinning in de openingsrit. Wærenskjold zelf werd nog derde. “Dit is geweldig”, jubelt Kristoff na afloop.

“Ik heb deze sprint in Lagos al twee keer eerder gedaan, maar dit keer ging het heel goed. Het is ook de eerste keer dat ik win in Portugal”, vertelt de 35-jarige Kristoff, die dit jaar debuteert voor het Noorse ProTeam. “Het is voor mij een grote opluchting om vroeg te winnen. Dat haalt toch wat druk weg.”

De sprintvoorbereiding van Wærenskjold krijgt een pluim van de winnaar. “Søren deed een heel goede lead out. Hij werd zelf nog derde. Dat laat zien dat hij super sterk is. Ik moest daar wel van profiteren, want hij zette mij perfect af. Het ging al goed in Almería (Kristoff werd daar vierde, red.) en daar wilden we op verder bouwen. Maar nu doen we nog beter. Het gevoel om te hier te winnen is niet te beschrijven”, lacht Kristoff.

Later deze ronde wacht nog een sprinterskans. “Ik heb nog niet heel goed gekeken naar het profiel, maar die aankomst kan wel goed passen bij mij. Het is ook licht omhoog, volgens mij. Misschien ligt dat Søren net iets beter, en hij heeft laten zien dat hij ook heel snel is”, aldus Kristoff.

Zadel Wærenskjold breekt af ná de finish

Wærenskjold is ook erg blij met de 1-3 van Uno-X in Portugal. “Alexander zat zelf al goed geplaatst in de slotkilometer, dus ik zocht hem op en deed mijn best. Ik vreesde even dat we geblokt zouden worden, maar vond een gaatje en kon wat slipstream pakken. Dat ging perfect”, vertelt hij bij Eurosport. “Toen ik zag dat ik top-3 kon rijden, heb ik doorgesprint tot de finish. Alleen brak mijn zadel af net na de streep. Gelukkig gebeurde dat niet eerder.”