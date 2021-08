Kristoff en Leknessund in Noorse selectie voor Arctic Race of Norway

Alexander Kristoff en Andreas Leknessund staan aankomende week in de kleuren van de Noorse selectie aan de start van de Arctic Race of Norway, waar zij gaan proberen om de eerste Noorse winnaar sinds Thor Hushovd in 2013 te worden.

Kristoff was in het verleden al enkele keren dichtbij. Zo moest de Noor van UAE Emirates in 2014 alleen Steven Kruijswijk voor zich dulden en eindigde hij in 2017 als vierde. Het bracht hem wel al vijf ritzeges in de 2.Pro-wedstrijd. Daarmee is hij recordhouder.

De 22-jarige Leknessund start voor het eerst in de grootste wedstrijd van zijn land. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de Noor zijn contract bij Team DSM wil verbreken na enkele incidenten binnen de ploeg. Via social media reageerde de DSM-renner vervolgens ook de komende jaren bij de ploeg te blijven.

Sven Erik Bystrøm, Ludvik Aspelund Holstad, Andre Dege en Adne Holter zullen Leknessund en Kristoff van 5 tot en met 8 augustus bijstaan in de Arctic Race of Norway.

Noorse selectie voor Arctic Race of Norway

Sven Erik Bystrøm

Andre Dege

Andre Holter

Ludvik Aspelund Holstad

Alexander Kristoff

Andreas Leknessund