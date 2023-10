dinsdag 10 oktober 2023 om 11:38

Budget voor WK wielrennen in Schotland met 8 miljoen pond overschreden

Het Super WK wielrennen in Schotland heeft veel meer geld gekost dan de bedoeling was. De Schotse regering laat weten dat het budget met 8 miljoen pond is overschreden. Het nieuws kwam een dag nadat The Scotsman onthulde dat het Schotse kunst- en cultuurbudget met 6,6 miljoen pond wordt ingeperkt.

De Schotse regering had aanvankelijk 30 miljoen pond uitgetrokken voor het WK, maar dat bedrag werd bijgesteld naar 36 miljoen pond. Uiteindelijk werd er echter alsnog 22% procent meer uitgegeven dan het budget.

Angus Robertson, de Schotse minister van cultuur, noemde de inflatie als oorzaak van de budgetoverschrijding. Volgens hem zijn er reserves die de tekorten kunnen aanvullen en zullen de kunstorganisaties van het land ‘geen enkel nadeel’ ondervinden van de kosten voor het WK.

Bij The Scotsman zijn ze kritisch. Het Super WK wielrennen werd een ‘ijdelheidsproject’ genoemd dat ‘Schotland voor eventjes op het wereldtoneel zette’. Daaraan voegde de krant het volgende toe: “De boodschap van de Schotse regering lijkt te zijn dat zij een eenmalig wielerevenement belangrijker vindt dan de levensvatbaarheid van onze noodlijdende kunst- en cultuursector.”