Kopenhagen loopt opnieuw uit voor huldiging Jonas Vingegaard

Kopenhagen is voor het tweede jaar op rij uitgelopen voor de huldiging van Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma meldde zich woensdagmiddag op het balkon van het stadhuis in de hoofdstad van Denemarken.

Het publiek, waar meerdere mensen in het geel gehuld waren en veel Deense vlaggen te zien waren, klapte zijn handen stuk en scandeerde ‘Vin-ge-gaard’ om de winnaar van de Ronde van Frankrijk te eren. Vorig jaar liep het grootste plein van Kopenhagen ook al vol toen Vingegaard de Tour voor het eerst gewonnen had.

De huldiging in Kopenhagen is onderdeel van een reeks aan feestjes voor Vingegaard. Dinsdag had hij een lange dag aan plichtplegingen in Nederland bij sponsoren van Jumbo-Visma en bij de ploeg zelf. Vandaag en morgen wachten huldigingen in eigen land, waarna hij een korte rustpauze inlast om daarna verder toe te werken naar de Vuelta a España.

Lees ook: Zelfs in de Efteling werkt Jonas Vingegaard aan zijn Vuelta-voorbereiding