Kopecky wint Nokere Koerse enkele dagen na overlijden broer: “We reden met twee”

Lotte Kopecky boekte vandaag niet zomaar een zege in Nokere Koerse. De Belgische verloor zaterdag nog haar broer Seppe, maar besloot toch van start te gaan in de midweekse klassieker. Met een indrukwekkende solo wist ze haar broer te eren.

Na afloop keek een zichtbaar emotionele Kopecky terug op haar koers. “De keuze om hier te rijden was vorige week al gemaakt. Ik wilde vandaag sowieso starten. Het waren geen makkelijke dagen, maar het heeft geen zin om mijn hoofd te laten hangen en in de zetel te zitten. Ik wilde er het beste van maken en dat is aardig gelukt.”

Kopecky reed een zeer aanvallende koers en wist in de finale naar koploopster Aude Biannic te springen. “Het was de bedoeling om te koersen, ik denk dat we dat wel hebben gedaan. Het seizoen is heel goed begonnen, dus daar zijn we heel blij mee. Het is te hopen dat we op deze flow verder kunnen gaan.”

Op de laatste kasseistrook reed Kopecky weg van haar laatste vluchtkompanen en begon ze aan een succesvolle maar bovenal emotionele solo. Wat ging er in de finale allemaal door haar heen? “Niet veel. Ik wilde er het beste van maken, dat is aardig gelukt. En met de benen die ik had, reden we volgens mij wel met twee”, doelt ze op haar broer Seppe.

Lees meer: Een eerbetoon aan Seppe: Kopecky boekt emotionele zege in Nokere Koerse

‘Mooi om eerste en tweede te worden’

SD Worx scoorde uiteindelijk een een-tweetje, omdat Lorena Wiebes de sprint in de achtergrond won. “Van tevoren hadden we afgesproken aanvallend te rijden. Dat was leuk om te doen”, vertelde de Nederlandse aan Sporza. “Lotte reed nog voorop, dus ik ging mijn sprint vroeg aan. Dat was mogelijk, wist ik van vorig jaar. Het is mooi om zo eerste en tweede te worden.”

Bij de Nederlandse ploeg hadden meerdere rensters een vrije rol, volgens Wiebes. “Iedereen kreeg de kans vandaag. Onze afspraak was om aanvallend te rijden en op de kasseienstrook wilden we het hard maken, dat deed Lotte heel goed. We wilden de zege in het team houden en dat is gelukt. Het is een mooie dag zo”, aldus Wiebes.