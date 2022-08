Koos Moerenhout: Heilige vuur was bij Tom Dumoulin verdwenen

Bondscoach Koos Moerenhout kreeg zaterdagmiddag een telefoontje van Tom Dumoulin. De Limburger meldde zich drie dagen geleden al af voor de WK wielrennen in het Australische Wollongong en het WK tijdrijden dan natuurlijk in het bijzonder. “Tom was zo vastberaden en duidelijk, dat ik geen poging meer heb gedaan om hem om te praten”, aldus Moerenhout.

Ergens hield Moerenhout er rekening mee dat Dumoulin alsnog de keuze zou maken om eerder te stoppen als wielrenner dan op het einde van het seizoen. “Ik sta er in ieder geval niet van te kijken dat hij nu de knoop heeft doorgehakt om per direct te stoppen. Natuurlijk is het jammer, want ik had hem graag nog in actie gezien op de WK in Australië.”

“Op tijdritgebied was Dumoulin in Wollongong ook een kanshebber op goud. In ieder geval een kandidaat die zeker voor de podiumplaatsen meedoet. Dat heeft hij vorig jaar wel bewezen toen hij na een moeilijke periode de zilveren medaille veroverde op de Olympische Spelen in Tokio. Dit jaar was zijn voorbereiding ook verre van ideaal. Wanneer de intrinsieke drive er is om er voor de volle honderd procent voor te gaan, dan kan Tom in een tijdrit altijd ver komen. Dan hoeft hij fysiek niet eens helemaal top te zijn.”

Moerenhout hoorde van Dumoulin echter dat het heilige vuur om er volledig voor te gaan momenteel ontbreekt. “En dat heilige vuur is essentieel, wanneer je in een tijdrit een uur lang tegen je limiet moet gaan. Als Tom voelt dat dit er niet meer in zit, dan neemt hij nu de enige juiste en eerlijke beslissing. Al blijft het natuurlijk spijtig.”

Moerenhout heeft twee startplaatsen op het WK-tijdrijden. Nu Dumoulin is weg gevallen lijken Bauke Mollema en Thymen Arensman de meest logische keuzes om in ‘Down Under’ tegen de klok van start te gaan.

Mollema gaf na zijn zesde plek in de afsluitende tijdrit in de Tour de France reeds aan dat hij graag in deze discipline van start wil gaan op de WK. “Bauke is natuurlijk op een knappe manier Nederlands kampioen tijdrijden geworden en vervolgens in enkele internationale tijdritten bewezen dat hij een waardig kampioen is.”

Thymen Arensman won de tijdrit in de Ronde van Polen op WorldTour-niveau. “En vorig jaar eindigde Arensman als derde in de afsluitende tijdrit van 33,8 kilometer in de Ronde van Spanje. Met het oog op de toekomst zou zijn start op de WK een goede optie zijn.”

Moerenhout wil in ieder geval de twee tijdritplekken benutten. Naast Mollema en Arensman noemt hij ook de namen van Jos van Emden en Daan Hoole als kandidaten voor een ticket op het WK tijdrijden.