Kooij verwacht zware Classic Brugge-De Panne: “Geen normale sprinterskoers”

De Classic Brugge-De Panne draaide de laatste jaren uit op een (massa)sprint, maar Olav Kooij houdt nu rekening met een zeer zware wedstrijd. “Met de aanwezige wind zal het vandaag een andere koers worden”, laat de sprintkopman van Jumbo-Visma weten voor de camera van CyclingProNet.

Volgens de laatste weersvoorspellingen zal het een grijze dag worden aan de Belgische kust. Momenteel geeft het kwik 10 graden Celsius. De wind waait met 14 km/u richting het zuidoosten. De renners krijgen in het begin van de koers dus te maken met zijwind.

“Het zal vandaag geen normale sprinterskoers en massasprint worden”, blikt Kooij vooruit. “Het zal een zware koers worden. Om te kunnen sprinten voor de overwinning moet je eerst meezitten. Door de wind zal het een zware wedstrijd worden. Ik heb in mijn jaren als jeugdrenner echter al vaak van dit soort koersen gereden.”

Ewan: “Een kleine groep zal om de overwinning strijden”

Ook Caleb Ewan, die door Lotto Dstny naar voren wordt geschoven als kopman, verwacht een harde koers. “Dit weertje is typisch Belgisch”, grijnst de Australiër in gesprek met Sporza. “Een echte sprintkoers wordt het dus niet, denk ik. Een kleine groep zal om de overwinning strijden. Voor mij is het zaak om voortdurend in de kop van de wedstrijd te koersen. Waaiers vind ik niet erg. Het maakt de koers boeiender.”