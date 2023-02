Kooij, Kuss en Gloag speerpunten van Jumbo-Visma in UAE Tour

Met Olav Kooij, Sepp Kuss en Tom Gloag als speerpunten, begint Jumbo-Visma maandag aan de UAE Tour. Kooij is de sprinter met dienst, Kuss en Gloag zijn dan weer de aangewezen renners om een goed klassement te rijden.

De Nederlandse formatie hoopt met Olav Kooij als sprinter op succes in de vlakke etappes. De nog altijd maar 21-jarige Nederlander was vorig seizoen goed voor maar liefst twaalf overwinningen en hoopt in de UAE Tour zijn rekening voor 2023 te openen. In de Ronde van Valencia, zijn eerste koers van het seizoen, was hij al tweede in een rit.

Voor het algemeen klassement kijkt de ploeg dus naar Kuss en Gloag. Voor Kuss is de UAE Tour zijn eerste koers van het seizoen. De 28-jarige Amerikaanse klimmer bracht de afgelopen periode door in Colombia. “Daar heb ik de laatste weken de puntjes op de i gezet. Ik heb er geschaafd aan mijn vorm. Nu ben ik ook meer dan klaar om mijn seizoen in wedstrijdverband te starten”, laat hij weten op de ploegsite van Jumbo-Visma.

“Het is de tweede keer dat ik de UAE Tour ga rijden. Het is een mooie wedstrijd met een zeer divers parcours. We staan met een sterk en uitgebalanceerd team aan het vertrek.” Kuss kijkt uit naar de samenwerking met zijn jongere teamgenoot Gloag. De 21-jarige Brit begon uitstekend aan zijn eerste seizoen bij de profs. In een sterk bezette editie van de Ronde van Valencia werd hij zesde in het eindklassement en mocht hij de jongerentrui in ontvangst nemen.

Kuss: “Ik ben benieuwd hoe het is om samen te rijden met Thomas Gloag. Het doet me deugd om te zien dat de jonge jongens nadrukkelijk hun neus aan het venster steken. Het motiveert des te meer om met deze talenten samen koersen te rijden. We gaan ons uiterste best doen om in de Verenigde Arabische Emiraten een aantal mooie resultaten bijeen te fietsen. Ik kan haast niet wachten om weer een rugnummer op te spelden.”

Naast Kuss, Kooij en Gloag staan namens Jumbo-Visma ook Timo Roosen, Lennard Hofstede, Tosh Van der Sande en Michel Hessmann aan de start.

