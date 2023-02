Voorbeschouwing: UAE Tour 2023 – Remco Evenepoel tegen sterk UAE-blok zonder Pogacar

Na de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race gaat het WorldTour-seizoen verder met de UAE Tour. Na twee jaar met Tadej Pogačar als eindwinnaar droomde men van een tweestrijd met Remco Evenepoel, maar dat gevecht komt er toch niet. De titelverdediger ontbreekt namelijk. Kan de wereldkampioen afrekenen met het blok van UAE Emirates en welke sprinters krijgen hun kans? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de UAE Tour is kort te noemen. De ronde door de Verenigde Arabische Emiraten is pas toe aan de vijfde uitgave. Pas in 2019 werd de UAE Tour voor het eerst verreden, na een fusie tussen de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour. Die rondes zagen in respectievelijk 2015 en 2014 het levenslicht.

De Dubai Tour werd een echte sprintersronde, met winnaars als Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani. De Abu Dhabi Tour zocht vanaf de eerste editie de beklimming van Jebel Hafeet op, wat een erelijst opleverde met louter klimmers. Door de handen ineen te slaan wilden de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour meer impact hebben op de wielerkalender. De ronde kreeg van de UCI een plek in de WorldTour en is, voor sprinters, klassiekerrenners en klimmers, een belangrijke graadmeter in aanloop naar het verdere voorjaar.

In 2020 moest de UAE Tour worden ingekort van zeven naar vijf etappes na meerdere coronabesmettingen in de wedstrijd. Dat was in het voorjaar van 2020, toen de pandemie uitbrak. Adam Yates werd uiteindelijk uitgeroepen tot de tweede eindwinnaar.

De twee jaar daarop ging de eindoverwinning naar Tadej Pogačar, die ’thuisploeg’ UAE Emirates en de hoofdsponsoren misschien wel de belangrijkste zege van het jaar bezorgde. Beide keren werd Adam Yates tweede. Pogačar is dus recordwinnaar en won bovendien al vier etappes. Niemand deed beter dan het Sloveense wonderkind. Sam Bennett en Caleb Ewan volgen met drie ritzeges in de UAE Tour.

Laatste winnaars UAE Tour

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Adam Yates

2019: Primož Roglič

Laatste editie

De UAE Tour 2022 werd opnieuw een prooi voor Tadej Pogačar. De kopman van UAE Emirates was vooraf de gedoodverfde favoriet en maakte die rol ook waar. In de vierde etappe was hij met zijn explosiviteit een klasse apart op Jebel Jais, waardoor hij de macht greep. Zijn leiderstrui kwam daarna niet meer in gevaar.

In de slotrit naar Jebel Hafeet rekende hij (opnieuw) af met Adam Yates en zette hij de puntjes op de i met een tweede ritzege. Na zeven dagen had Pogačar 22 seconden voorsprong op Yates, waarvan 20 seconden bonificatieseconden waren. De Sloveen had er namelijk 32 behaald en de Brit 12. Pello Bilbao verzekerde zich van de derde plaats.



De rittenkoers in de zandbak was begonnen met een sprintzege voor Jasper Philipsen, die in de vijfde etappe ook raak schoot. Mark Cavendish wist ook nog zijn etappe te winnen namens Quick-Step-Alpha Vinyl. Bij de vierde en laatste sprintkans liet het peloton zich verrassen: vanuit de kopgroep won Mathias Vacek. Er was nog wat ophef over die zege, want Vacek koerste voor de ploeg Gazprom-Rusvelo. Die ploeg verloor na de UAE Tour haar licentie vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Er was overigens ook nog een individuele tijdrit in Ajman. Stefan Bissegger troefde daar toenmalig wereldkampioen Filippo Ganna en de later gestopte Tom Dumoulin af.

Eindklassement UAE Tour 2022

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 25u38m16s

2. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 22s

3. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 48s

4. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 54s

5. João Almeida (UAE Emirates) op 55s

Parcours

De renners krijgen dit jaar in de UAE Tour een ploegentijdrit voorgeschoteld, wat betekent dat de individuele tijdrit is geschrapt. Daarnaast wachten de twee inmiddels klassieke bergritten naar Jebel Jais en Jebel Hafeet en vier kansen voor de sprinters. In totaal rijden de renners 1.028 kilometer in zeven dagen.

Maandag 20 februari, Etappe 1: Al Dhafra Castle – Al Mirfa (151 km)

De openingsrit van de UAE Tour biedt meteen kansen voor de sprinters. Natuurlijk liggen in de woestijn altijd waaiers op de loer en dat kan altijd voor nervositeit en slachtoffers zorgen. De etappe start in de grote zandvlakte van Abu Dhabi bij het Al Dhafra-kasteel. Vanuit hier gaat het naar Madinat Zayed, dat in 1968 gesticht werd door sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Over veelal grote wegen door de woestijn trekt het peloton naar de kust, naar Al Mirfa om precies te zin. Dit is een rustig dorp op 120 kilometer van Abu Dhabi-stad, maar wel de finishplaats van deze etappe. Op 20 kilometer van de meet rijden de renners al het finishparcours op, waarna nog een lokale ronde van 18,8 kilometer volgt.

Een koninklijke massasprint mag verwacht worden op de brede aankomst in Al Mirfa, waar in 2021 de openingsrit van de UAE Tour ook al finishte. Toen won Mathieu van der Poel er na een heus waaierspektakel van David Dekker. Ruim een week geleden reden de vrouwen ook al naar Al Mirfa, met Lorena Wiebes als winnares.

Start: 13.00 uur / 10.00 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Dinsdag 21 februari, Etappe 2: Khalifa Port – Khalifa Port (17,2 km, TTT)

Naast de vier vlakke etappes zijn er ook nog drie lastige ritten waarin het algemeen klassement op de schop zal gaan. Te beginnen met een ploegentijdrit van net iets meer dan zeventien kilometer op dag twee. Vorig jaar koos de organisatie nog voor een individuele rit tegen de klok, dit jaar zal de tijdrit weer in teamverband worden afgewerkt.

Als locatie is gekozen voor de haven van Khalifa, voor schepen dé toegangspoort tot Abu Dhabi. Er is een biljartvlak parcours uitgestald van ruim acht kilometer, waarbij de renners heen en weer rijden. Veel bochten zijn er niet. Kort na de start is er een bocht naar rechts, er is een rotonde, na 6,8 kilometer en 15,4 kilometer zijn er U-bochten (als keerpunt) en vlak voor de streep is er nog een haakse bocht. Voor de rest is het hard rechtdoor stampen op de grote plaat.

De laatste ploegentijdrit in de UAE Tour, tijdens de eerste editie in 2019, werd gewonnen door Jumbo-Visma.

Start: 13.25 / 10.25 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.35 uur / tussen 12.25 en 12.35 uur

Woensdag 22 februari, Etappe 3: Umbrella Beach Al Fujairah – Jebel Jais (185 km)

Daags na de ploegentijdrit volgt meteen de eerste bergetappe van de UAE Tour 2023. De finish ligt na 185 kilometer – het is daarmee de langste etappe van de ronde – op de top van Jebel Jais. Vanaf Umbrella Beach, op het strand van Fujairah, gaat het in noordelijke richting. De openingsfase trekt door de woestijn en kent al de nodige hoogtemeters.

Kort na de tussensprint passeert het peloton de stad Ras al-Khaimah waarna al snel de slotklim van start gaat. In de laatste twintig kilometer is het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Deze berg brengt de renners naar 1.491 meter hoogte. In de laatste kilometers loopt de weg aan gemiddeld 7% omhoog, met de piek op twee kilometer voor de finish. Vorig jaar ging Tadej Pogačar hier met de zege lopen.

Start: 11.45 uur / 08.45 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Donderdag 23 februari, Etappe 4: Al Shindagha – Dubai Harbour (174 km)

Voor de vierde etappe zakt het circus af naar het emiraat Dubai. De startplaats is aan de kust in Shindagha, waar het lokale museum de grootste bezienswaardigheid is. Sjeik Saeed Al Maktoum, die jarenlang heerste over Dubai, woonde hier ruim veertig jaar.

De route blijft grotendeels tussen de bebouwing, maar maakt ook een uitstapje naar de woestijn om het speciale Al Qudra Cycle Track aan te doen. Dat fietspad is in totaal 86 kilometer lang en biedt fietsfanaten de kans om kennis te maken met het rijden in de woestijn. Ook de Expo City Dubai, dat speciaal gebouwd werd voor de wereldtentoonstelling, wordt aangedaan.

Daarna slingert het peloton richting de finishplaats in de haven van Dubai. De renners maken een rondje over Palm Jumeirah, het opgespoten palmboomvormig eiland. In het verleden lag voor het gigantische hotel al eens de eindstreep, maar nu niet. De finish ligt namelijk in Dubai Harbour, kort na het afdraaien van Palm Jumeirah.

Start: 12.30 uur / 09.30 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Vrijdag 24 februari, Etappe 5: Al Marjan Island – Umm al Quwain (182 km)

De vijfde etappe van de UAE Tour start in het emiraat Ras Al-Khaimah en finisht in het emiraat Umm Al-Quwain, het minst bevolkte emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een vlakke rit die begint op Al Marjan Island, onderdeel van een groep van vier opgespoten koraalvormige eilanden.

Eerst gaat het in noordoostelijke richting naar de stad Ras Al-Khaimah, waarna het door de woestijn in zuidwestelijke richting terugkeert. De renners gaan dit keer verder dan Al Marjan Island. Ter hoogte van Al Serra ligt de tussensprint en maakt het peloton rechtsomkeert, om via de hoofdweg finishplaats Umm Al-Quwain te bereiken.

Daar ligt de laatste kilometer op een brede boulevard langs het water, al meldt de organisatie wel dat er een voorzichtige bocht zit in de laatste rechte lijn. Opletten voor de sprinters dus!

Start: 12.35 uur / 09.35 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Zaterdag 25 februari, Etappe 6: Warner Bros. World Abu Dhabi – Abu Dhabi Breakwater (166 km)

De laatste sprinterskans is er op de zesde dag van de UAE Tour. De gehele rit speelt zich af in en rond Abu Dhabi-stad. Het indoor-attractiepark Warner Bros World, dat voor 1 miljard Amerikaanse dollar uit de grond werd gestampt, is de startlocatie van de etappe. Daarna volgt eerst een passage aan de noordkant van de stad, waarbij het onder meer het Formule 1-circuit en de haven van Khalifa passeert.

Daarna draait het parcours in zuidelijke richting. Het peloton passeert Khalifa City, een buitenwijk van Abu Dhabi, en gaat via de snelweg richting Abu Dhabi Breakwater. Een klassieke massasprint wordt hier verwacht. De laatste vijf kilometer gaan bijna alleen maar rechtdoor, dus er is ruimte zat om de treintjes op de rails te zetten.

Start: 12.40 uur / 09.40 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Zondag 26 februari, Etappe 7: Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (153 km)

De UAE Tour eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, in de binnenlanden van Abu Dhabi. Daar wordt de wedstrijd definitief beslist. De slotklim is net geen 11 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van goed 7%, met halverwege percentages tot dik boven de 10%. In het verleden wisten hier de eerder genoemde Tadej Pogačar (twee keer), Adam Yates en Alejandro Valverde te zegevieren.

Het startschot klinkt bij het Hazza Bin Zayed-stadion, het voetbalstadion van voetbalclub Al Ain. Bij die ploeg speelde in het verleden onder meer voormalig Nederlands elftal-speler Ryan Babel. Na de start rijden de renners eerst een noordelijke lus door de woestijn. Wat volgt is een passage door de stad Al Ain, waarna de slotklim aan de horizon ligt.

Wat Jebel Hafeet lastig maakt is natuurlijk de hellingsgraad, maar de driebaansweg omhoog geeft ook een mistekend beeld. Meer dan regelmatig loopt de weg aan 8 à 9% en het steilste deel (11%) ligt op drie kilometer van de meet. In de slotkilometer is er nog een korte afdaling, waarna de weg nog een keer oploopt richting de finish.

Start: 12.45 uur / 09.45 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Favorieten

Voor UAE Emirates is de UAE Tour de thuiskoers. Niet voor niets stemde uithangbord Tadej Pogačar de afgelopen jaren zijn seizoen af op deze rittenkoers, en won hij ook twee keer op rij. Maar dit jaar kiest de Sloveen voor een aanloop in Europa. Dat betekent dat er kansen liggen voor nieuwkomer Adam Yates, die in de UAE Tour aan zijn seizoen begint. De Britse klimmer was de laatste drie seizoenen achtereenvolgens winnaar, tweede en tweede in deze ronde. De ideale vervanger voor Pogačar, dus!

Zoals in wel meer wedstrijden kan UAE Emirates een sterrenensemble opstellen. Niet alle druk zal op de schouders van Yates komen te liggen. Tour Down Under-winnaar Jay Vine is er ook bij en mag tot de favorieten gerekend worden, terwijl ook Marc Soler en Brandon McNulty bewezen klimmers zijn. Voor de ploegentijdrit heeft UAE Emirates ook een sterk blok, maar mogelijk vormen eventuele waaiers het grootste gevaar voor de klimkopmannen van de thuisploeg.

Veel wielerliefhebbers zullen gehoopt hebben op een confrontatie tussen Tadej Pogačar en Remco Evenepoel in de UAE Tour. Die komt er dit jaar niet. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step bouwt in de Emiraten verder richting zijn Giro-vorm. In de Vuelta a San Juan was hij de topfavoriet, maar kon hij het niet afmaken. Toch was Evenepoel tevreden. “Alles verloopt goed volgens schema, nu moeten we gewoon verder werken”, stelde hij gerust. We mogen dus een betere REV verwachten; is dat een onverslaanbare Evenepoel? Onder meer Louis Vervaeke, Pieter Serry en Mauro Schmid moeten hem helpen.

Jumbo-Visma won de eerste editie van de UAE Tour met Primož Roglič en was in 2021 vierde met Chris Harper. Vorig jaar zat er geen top-10 in. Aan rasklimmer Sepp Kuss en het Britse talent Tom Gloag om daar nu wel voor te zorgen. Kuss start hier zijn seizoen en staat bekend om zijn wisselvalligheid. Op de ene dag rijdt hij de wereldtop eraf in de Tour en op andere dagen lost hij plots heel vroeg. Bovendien is Kuss geen expert in het waaierrijden.

De 21-jarige Gloag mag ons verrassen in de Emiraten. Hij debuteerde met een knappe zesde plaats in de Ronde van Valencia en schuwde daar de aanval niet. Jumbo-Visma heeft in potentie een nieuwe klassementsrenner in de gelederen, maar de vraag is of hij het nu al op WorldTour-niveau kan. Ook zal het voor Gloag een eerste kennismaking zijn met koersen in het Midden-Oosten.

Bahrain Victorious schuift de nummer drie van vorig jaar naar voren: Pello Bilbao. De Bask manifesteert zich steeds meer als klassementsrenner. In grote rondes deed hij dat al en dit voorseizoen trok hij die lijn door met een derde plaats in de Tour Down Under en een vierde plek in de Ronde van Valencia. Bovendien won Bilbao een rit in Australië. Zijn eindschot is een belangrijk wapen. Gaat hij dat kunnen gebruiken in de lastige bergritten van de UAE Tour? Ook voor hem geldt dat in de vlakke ritten het gevaar op de loer ligt.

Luke Plapp is een van de kandidaten om voor INEOS Grenadiers voor een goed algemeen klassement te gaan in de UAE Tour. De tweevoudig kampioen van Australië wist vorig jaar bij zijn debuut in deze ronde twaalfde te worden, op ruim twee minuten van Pogačar. Plapp is geen pure klimmer, maar meer een hard- en tijdrijder die ook goed bergop kan. Als hij een stap heeft gemaakt op dat gebied, kan hij voor een mooie eindklassering gaan. En op het vlakke en in de ploegentijdrit, zou hij een voorsprong kunnen pakken op de concurrentie.

Team DSM heeft twee potentiële kanshebbers voor een top-10-notering. Het is echter gissen naar de vorm van Andreas Leknessund en Harm Vanhoucke, want zij beginnen in het Midden-Oosten aan hun seizoen. Leknessund is een klassementsrenner in de dop. Zo won hij vorig jaar nog de Arctic Race of Norway, elfde in Parijs-Nice en dertiende in de Ronde van Zwitserland. Zet hij dit jaar de stap naar de top-10 in de WorldTour-rondes? Vanhoucke debuteert na zijn overstap van Lotto Soudal. Hij klom in 2022 goed in wedstrijden als de Sibiu Tour (tweede) en de Ronde van Turkije (vijfde), maar kan hij dat ook in de UAE Tour?

BORA-hansgrohe-klimmer Emanuel Buchmann bivakkeert al eventjes in de golfregio. De Duitser werd afgelopen week nog dertiende in de Tour of Oman, niet ver achter zijn jonge ploegmaat Cian Uijtdebroeks. Op papier moet Buchmann, in 2019 vierde in de Tour de France en podiumklant in de Dauphiné en Baskenland, ook in de UAE Tour goed voor de dag kunnen komen. Dan moet zijn vorm wel flink verbeteren ten opzichte van de Ronde van Oman.

In het sultanaat kwam Rein Taaramäe beter voor de dag. In de koninginnenrit sleurde de Est van Intermarché-Circus-Wanty diep in de finale nog op kop, maar daarmee blies hij zichzelf op. Uiteindelijk werd Taaramäe vierde in het eindklassement. Een knappe uitslag, maar in de UAE Tour is het deelnemersveld een stuk sterker. Mogelijk zit er een top-10 in voor hem. Datzelfde geldt voor Geoffrey Bouchard, die namens AG2R Citroën een derde plaats uit het vuur sleepte in Oman. Vorig jaar was de Franse klimmer al achtste in de UAE Tour.

Dan zijn er nog enkele outsiders voor een mooie eindklassering. Eddie Dunbar krijgt de kans als kopman voor Jayco AlUla, David De la Cruz is op papier de beste klimmer van Astana Qazaqstan en lichtgewicht Einer Rubio mag zich namens Movistar laten zien in de bergritten.

Het complete deelnemersveld voor de UAE Tour is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Sprinters

Het sprintersveld in de UAE Tour is vaak om duimen en vingers bij af te likken. In het meest ideale geval, en als ze zich niet laten verrassen door een vluchtgroep, krijgen de rappe mannen vier sprintkansen deze week. Winnen zal een boost geven voor de rest van het seizoen, zeker gezien de concurrentie.

Tim Merlier is de Belgische kampioen en dé sprintkopman van Soudal Quick-Step. Die ploeg heeft haar vizier ook gericht op Remco Evenepoel, maar de Vuelta-winnaar staat erom bekend ook zelf in de sprinttrein plaats te nemen. Merlier opende zijn rekening voor de ploeg van Patrick Lefevere al met ritwinst in de Tour of Oman. Wil hij in de UAE Tour winnen, dan moet hij zien af te rekenen met onder meer Sam Bennett. Met zijn vaste lead out Danny van Poppel hoopt hij BORA-hansgrohe aan ritsucces te helpen. In de Vuelta a San Juan won Bennett al een rit.

Ook Dylan Groenewegen heeft dit seizoen al een keer gewonnen. De Nederlander van Jayco AlUla schoot raak in de Saudi Tour en krijgt in de UAE Tour hulp van zijn gangmaker Luka Mezgec, Blake Quick en Elmar Reinders. Voor Lotto Dstny-sprinter Caleb Ewan staat de teller nog op nul na alle Australische wedstrijden. De Australiër was in het verleden al drie keer zegezeker in de Verenigde Arabische Emiraten.

Een grote outsider zal zijn landgenoot Sam Welsford van Team DSM zijn. Hij won verrassend twee etappes in San Juan en zal dus dromen van een eerste zege in de WorldTour. Let ook op Arnaud Démare, die na een mislukte seizoensstart aan zijn jaar gaat beginnen in de UAE Tour. De vraag is of hij volledig is hersteld van zijn recente coronabesmetting.

Er zijn enkele kanshebbers die op een goede dag serieus een gooi kunnen naar ritwinst. Fernando Gaviria won namens zijn nieuwe ploeg Movistar al in San Juan, Phil Bauhaus is de rappe man van Bahrain Victorious en Astana Qazaqstan komt met de combine Mark Cavendish en Cees Bol op de proppen. De Brit kwam er bij zijn seizoensdebuut in Oman niet aan te pas, maar in de UAE Tour zijn de etappes zo vlak dat hij wel aan sprinten toe gaat komen. Voor Bol wordt het zijn debuut als lead out van Cav.

Houd ook nog serieus rekening met Elia Viviani (INEOS Grenadiers), Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Marc Sarreau (AG2R Citroën) en Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Adam Yates, Jay Vine

** Pello Bilbao, Tom Gloag, Luke Plapp

* Sepp Kuss, Emanuel Buchmann, Andreas Leknessund, Geoffrey Bouchard

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De temperaturen verschillen komende week behoorlijk in de verschillende emiraten, verwacht Weeronline. De eerste drie dagen schommelt de temperatuur nog tussen de 20 en 25 graden Celsius, maar richting de slotetappes groeit de teller steeds verder richting de 30 graden. Het zal niet alleen zonneschijn zijn, soms schuift er wat bewolking voor de zon. De wind waait enkele dagen aan 3 beaufort, maar dan is het afhankelijk van de route of dat ook voor waaiers kan zorgen.

Eurosport bezit de uitzendrechten van de UAE Tour. Dagelijks is de koers te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. De meeste uitzendingen beginnen om 11.50 uur. De ploegentijdrit op dinsdag is vanaf 10.25 uur te zien.