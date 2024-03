maandag 4 maart 2024 om 19:05

Kooij komt dit keer niet aan sprinten toe in Parijs-Nice: “Raakte wiel van Affini kwijt”

Olav Kooij won zondag nog op knappe wijze de openingsrit van Parijs-Nice, maar de Nederlander van Visma | Lease a Bike was in de tweede sprint in geen velden of wegen te bekennen. Kooij kwam uiteindelijk pas als zeventiende over de finish en raakte ook nog eens de gele leiderstrui kwijt aan Laurence Pithie.

Waar de ene Nederlander (Arvid de Kleijn) naar de zege wist te sprinten, speelde de andere Nederlander (Kooij) dus een bijrol. “Het doel was om vandaag vol voor de overwinning te gaan, maar het liep helaas anders”, schetst ploegleider Frans Maassen op de website van de Nederlandse formatie. “Olav raakte het wiel van Edoardo Affini kwijt en toen was het gedaan.”

Volgens Maassen was het een etappe om snel te vergeten. “Het was een lange dag voor het peloton. Niemand wilde in de ontsnapping en uiteindelijk hebben wij de gang erin gehouden. Jammer genoeg kwam Olav niet aan sprinten toe.”

Kooij krijgt morgen niet de kans om zich sportief te revancheren, want dinsdag wacht er een ploegentijdrit van net geen 27 kilometer in en rond Auxerre. Maassen: “We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden en dan gaan we zien wat we kunnen. We zijn super gemotiveerd om er iets moois van te maken.”