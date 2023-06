Kooij en Jumbo-Visma nog zonder zege in ZLM Tour: “Niet gelopen zoals we wilden in lead outs”

Video

Jumbo-Visma en Olav Kooij staan voor de slotrit van de ZLM Tour op pole position om de eindzege te pakken, maar een ritoverwinning zat er nog niet in voor de Nederlandse sprinter. “Het is nog niet gelopen zoals we wilden in de lead outs”, geeft ploegleider Maarten Wynants toe voor aanvang van de laatste etappe.

“Soms win je en soms verlies je. Nu hebben we een paar keer verloren”, aldus Wynants, die Kooij zaterdag slechts negentiende zag worden in Roosendaal. “We hebben de rit van gisteren bekeken en de koppen bij elkaar gestoken. Uit iedere nederlaag leer je, dus vandaag hebben we nog een kans.”

Er wordt ook wat aangepast in de sprintvoorbereiding voor Kooij. “Het zijn vaak kleine dingen. Je moet het niet helemaal omgooien, want we doen ook veel goed. Maar als het iets te hectisch wordt, dan loopt het mis. Daar gaan we een paar dingen aanpassen”, stelt de Belgische ploegleider.

“We staan nog altijd aan de leiding, maar Team DSM staat dichtbij en we hebben nog altijd niets in handen. We focussen ons op de rit. Als we die pakken, dan hebben we ook het klassement. Maar de rit telt”, aldus Wynants. Achter Kooij staan Nils Eekhoff (op 5 seconden), Alex Edmondson (op 6 seconden) en Sam Welsford (op 9 seconden) binnen tien tellen van de leider.