Koninginnenrit Simac Ladies Tour 2023 finisht op de Cauberg

Een heuveletappe naar de Cauberg maakt het rittenschema van de Simac Ladies Tour compleet. De Nederlandse etappekoers voor vrouwen bestaat dit jaar 25 jaar en heeft nu het parcours de vierde etappe naar buiten gebracht. In de finale van die rit rijden de rensters twee lokale rondes met daarin de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg.

De koninginnenrit van de Simac Ladies Tour gaat van start in het vakantiepark bovenop de Cauberg. Daarna volgt een etappe van 131,6 kilometer over veel bekende heuvels in Zuid-Limburg. De Loorberg, Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Slingerberg, Moorveld en Lange Raarberg vormen de aanloop naar een slotronde met daarin de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg. Op de Cauberg wordt vervolgens gefinisht.

Het parcours van de Simac Ladies Tour, die deel uitmaakt van de Women’s WorldTour, was voor het grootste deel al bekend. Een primeur is de tijdrit in Leuven, waardoor de rittenkoers voor het eerst in haar historie een etappe buiten Nederland organiseert.

Etappeschema Simac Ladies Tour 2023 (5-10 september)

Proloog: Ede – Ede (2,4 km)

Etappe 1: Gennep – Gennep (139,6 km)

Etappe 2: Leuven – Leuven (7,2 km, ITT)

Etappe 3: Emmeloord – Lelystad (149 km)

Etappe 4: Valkenburg – Valkenburg (131,6 km)

Etappe 5: Arnhem – Arnhem (150,5 km)

