Simac Ladies Tour krijgt ook dit jaar weer finale in Arnhem

Arnhem en haar glooiende omgeving vormen ook dit jaar weer het decor van de slotetappe van de Simac Ladies Tour (5-10 september). Dat heeft de organisatie van de meerdaagse wielerkoers vandaag laten weten middels een perscommuniqué. De rensters krijgen een selectief parcours voorgeschoteld.

De Simac Ladies eindigde ook de laatste jaren in Arnhem. In 2019 en 2021 wonnen respectievelijk Chiara Consonni en Marianne Vos na een sprint in de Gelderse provinciehoofdstad. Maar de route biedt ook kansen aan aanvallers: dit liet Mischa Bredewold vorig jaar nog zien met ritwinst.

De start vindt plaats op de Zijpendaalseweg. Daarna wordt koers gezet naar de Posbank, waar zeven omlopen worden afgewerkt. De heuvels daar bieden volop kansen aan de klassementsrensters om nog een ultieme poging te doen om de eindzege in de wacht te slepen. Na de zeven omlopen op de Emmapiramide en de Posbank wordt er nog vijf keer een rondje door Arnhem gereden, met daarin de Zijpendaalseweg en de Apeldoornsweg. Finishen doen de rensters op de Zijpendaalseweg.

Twee tijdritten

De Simac Ladies Tour is dit jaar toe aan de 25e editie. Op dinsdag 5 september begint de wielerkoers in Ede met een proloog over 3,2 kilometer. Verder trekt de koers over de Nederlandse grens voor een bezoekje aan Leuven. In deze Belgische wieler- en studentenstad is een openingstijdrit van 7,2 kilometer uitgetekend. Verder staat er sowieso een rit in en rond de gemeente Gennep op het programma.