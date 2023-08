‘Mikel Landa rijdt Vuelta en treft daar toekomstig kopman Evenepoel’

Mikel Landa gaat eind augustus de Vuelta a España betwisten, meldt de Spaanse krant AS. Dat betekent dat de kopman van Bahrain Victorious het in de Ronde van Spanje gaat opnemen tegen zijn aanstaande kopman Remco Evenepoel, want de transfer van Landa naar Soudal Quick-Step is al aangekondigd door ploegbaas Patrick Lefevere.

De Vuelta wordt mogelijk de laatste wedstrijd van Landa voor Bahrain Victorious, al bestaat ook nog de kans dat hij in oktober afzwaait bij de ploeg in de Ronde van Lombardije. Zelf twijfelde Landa over zijn deelname aan de Vuelta na een tegenvallende Tour. “De ploeg wil dat ik rijd, maar ik wil niet te vroeg beslissen. Ik wil naar huis, fysiek en mentaal uitrusten en dan kijken of ik het red”, zei hij eind juli. “Ik geef mijn Tour een vijf, vooral omdat ik hem uitgereden heb.”

Landa verblijft momenteel op Tenerife om zich voor te bereiden op de Ronde van Spanje, die op zaterdag 26 augustus start in Barcelona. Daar gaat hij geconfronteerd worden met Remco Evenepoel, zijn toekomstige kopman. Ondanks interesse van AG2R Citroën en Lidl-Trek heeft Landa gekozen voor een toekomst als helper van Evenepoel.

“Hij besloot zelf om op zijn 33ste voor twee jaar in dienst van Remco te rijden”, vertelde Lefevere onlangs. “Via een verzorger van ons die hem goed kent, legde hij zelf de eerste contacten. Ik denk dat Remco daar wel blij mee is, ook al stelt hij zelf eigenlijk weinig eisen.”

