Koersdirecteur Ronde van Zwitserland: “We doen er alles aan om de koers af te maken”

De Ronde van Zwitserland 2022 is getroffen door een corona-uitbraak. Diverse teams en renners – inclusief leider Aleksandr Vlasov – moesten voorafgaand aan de zesde etappe van vrijdag forfait geven vanwege positieve coronatests. Na gesprekken met verschillende stakeholders besloot koersdirecteur Olivier Senn om de koers toch voort te zetten, vertelt hij aan diverse media.

Met nog achttien teams en slechts 95 renners in de wedstrijd, is het deelnemersveld flink aangetast. Er is echter geen regel die stelt dat er een minimum aantal deelnemers in koers moet zijn om deze af te maken, zegt Senn. “Natuurlijk, als de sportieve relevantie er niet meer is, dan moeten we discussiëren of het nog zin heeft om de koers voort te zetten. Maar op dit moment geloven wij dat dit nog een open, echte koers is. En dus gaan we door.”

Wel houdt Senn rekening met het feit dat het peloton het einde van de koers niet haalt. Die ligt komende zondag in Vaduz. “Uiteraard proberen we dat te voorkomen. We zoeken een balans voor de veiligheid van de betrokken renners en iedereen die betrokken is bij de organisatie van deze koers. Dat is erg moeilijk. Maar na gesprekken met verschillende stakeholders gaan we er alles aan doen om de wedstrijd af te maken. Zaterdagmorgen beoordelen we dat opnieuw, we bekijken het per dag.”

Jakub Fuglsang (zie foto) is door het wegvallen van Vlasov als klassementsleider aan de zesde etappe begonnen.