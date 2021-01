Koersdirecteur Parijs-Nice: “We zijn gewapend voor 2021”

Wedstrijdorganisaties zijn ‘gewapend’ zodat koersen dit seizoen kunnen doorgaan, ondanks dat de wereldwijde gezondheidssituatie nog altijd onrustig is. Dat zegt de koersdirecteur van Parijs-Nice, François Lemarchand.

“We weten niet wat er de komende twee maanden gaat gebeuren, maar we zijn gewapend. Net als de UCI hebben we een gezondheidsprotocol”, zegt Lemarchand tegen L’Équipe. Vorig jaar moest de organisatie tijdens de wedstrijd maatregelen treffen vanwege de verspreiding van het coronavirus. Het publiek werd bij de start en de finish geweerd en de ronde werd met een dag ingekort. “Dat is nu opgelost. De maatregelen zijn toegepast sinds de hervatting van de kalender op 1 augustus. We kennen onze mogelijkheden om te reageren nu beter.”

De afgelopen Tour de France, waar Lemarchand overigens enkele dagen Christian Prudhomme verving na een positieve coronatest, heeft de koersdirecteur garanties gegeven. “Toen ik de burgemeesters van de etappeplaatsen van Parijs-Nice benaderde, zei niemand me ‘Maar wacht eens, we nemen risico’s’. Ze weten dat we, ondanks de gezondheidssituatie, erin zijn geslaagd om grote evenementen te houden afgelopen jaar en dat we belangrijke keuzes maken. Natuurlijk hebben we geen garanties, maar we weten wat we kunnen doen.”

Wind

De organisatie maakte woensdag overigens het parcours bekend van de komende editie. “Het is een route voor elk type renner. Maar je moet niet enkel afgaan op de profielen, want zoals elk jaar speelt ook de wind een rol.” Volgens Lemarchand wordt de voorlaatste rit, met aankomst bergop op de Colmiane, beslissend. “De terugkeer van die klim was een wens van de stad Nice, die de slachtoffers van de storm Alex in oktober wilde eren. Er zijn nog werkzaamheden, maar voor de passage van de koers is de weg weer vrij. En sportief is het altijd een interessante klim.”