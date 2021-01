Twee aankomsten bergop en een tijdrit in Parijs-Nice 2021

Koersorganisator ASO heeft het parcours voor de 79e editie van Parijs-Nice onthuld. Over een totaal van 1239 kilometer wordt van 7 tot 14 maart gestreden om de opvolging van Maximilian Schachmann.

De Koers naar de Zon start voor de twaalfde keer op rij in het departement Yvelines. Saint-Cyr-l’École, een plaatsje vlakbij Versailles, heeft dit jaar de eer het Grand Depart te organiseren. Na een golvende openingsetappe trekt het peloton op dag twee naar Amilly. In deze rit liggen waaiers op de loer.

De derde etappe is een individuele tijdrit met start en finish in Gien. De 14,4 kilometer lange chronoproef eindigt met een lastige helling, maar ze valt in het niets met de heuvels die de renners een dag later voorgeschoteld krijgen. De vierde etappe kent maar liefst 3500 hoogtemeters en de aankomst ligt in Chiroubles na een klim van 7,3 kilometer aan een gemiddelde van zes procent. Deze rit staat ook de Mont Brouilly op het menu.

La Colmiane andermaal scherprechter

De sprinters zullen tijdens de zesde etappe azen op dagsucces, aangezien de rit naar Bollène behoorlijk vlak is. Rit zeven, met aankomst in Biot, lijkt geschikt voor een groep vluchters. Op de voorlaatste dag is het woord aan de klimgeiten, aangezien Parijs-Nice terugkeert naar La Colmiane, de klim waar Parijs-Nice vorig jaar vanwege de coronapandemie noodgedwongen ten einde kwam en waar Nairo Quintana de concurrentie degradeerde.

La Colmiane is zonder twijfel de scherprechter. Het is een klim van 16,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent. Ook daarvoor is er door het peloton al wat afgeklommen. Tijdens de slotrit, met start en finish op de beroemde Boulevard des Anglais, staan er nog eens zes beklimmingen op het programma.

Etappeschema Parijs-Nice 2021

07/03 – Etappe 1: Saint-Cyr-l’École – Saint-Cyr-l’École (166 km)

08/03 – Etappe 2: Oinville-sur-Montcient – Amilly (188 km)

09/03 – Etappe 3: Gien – Gien (individuele tijdrit, 14,4 km)

10/03 – Etappe 4: Chalon-sur-Saône – Chiroubles (188 km)

11/03 – Etappe 5: Vienne – Bollène (203 km)

12/03 – Etappe 6: Brignoles – Biot (202,5 km)

13/03 – Etappe 7: Nice – Valdeblore la Colmiane (166,5 km)

14/03 – Etappe 8: Nice – Nice (110,5 km)