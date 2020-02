Koen de Kort past voor Omloop Het Nieuwsblad donderdag 27 februari 2020 om 16:38

Koen De Kort is de tweede Nederlander die vandaag afhaakt voor Omloop Het Nieuwsblad. Waar Mathieu van der Poel is geveld door hoge koorts, is de renner van Trek-Segafredo nog niet voldoende hersteld van zijn valpartij in de Volta ao Algarve. Quinn Simmons is zijn vervanger.

De 37-jarige De Kort kwam in de derde etappe naar Tavira ten val tijdens een passage over onverharde ondergrond, samen met zijn ploeggenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns. “Het is al een tijdje geleden dat ik grind uit mijn huid heb geplukt, maar dit was een goede. Het hoort er allemaal bij!”, was zijn eerste reactie op Twitter.

De Nederlandse routinier ging niet meer van start in de vierde etappe van de Volta ao Algarve, maar De Kort leek op tijd fit voor Omloop Het Nieuwsblad. De renner maakte ook gewoon deel uit van de zevenkoppige selectie van Trek-Segafredo, maar blijkt nu toch niet klaar om de klassieker te betwisten.

Voor de pas 18-jarige Simmons, die De Kort aanstaande zaterdag zal vervangen, is het een eerste kennismaking met Omloop Het Nieuwsblad. De regerend wereldkampioen bij de junioren reed dit jaar al enkele wedstrijden van de Challenge Mallorca, de Ster van Bessèges en de Tour de la Provence.

Overige renners van Trek-Segafredo voor Omloop Het Nieuwsblad