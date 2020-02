Ellen van Dijk maakt rentree in Omloop Het Nieuwsblad dinsdag 25 februari 2020 om 08:43

Trek-Segafredo heeft haar line-up voor de Omloop Het Nieuwsblad gepresenteerd. Op de startlijst van de vrouwenwedstrijd staat Ellen van Dijk. Zij maakt in de Belgische openingsklassieker haar rentree na haar zware valpartij in de Boels Ladies Tour vorig jaar.

Van Dijk kwam tijdens de vierde etappe van de Nederlandse Women’s WorldTour-koers ten val. Ze brak haar bekken en bovenarm en moest lange tijd revalideren. Ze is echter weer op tijd klaar voor de voorjaarsklassiekers. De winnares van de Ronde van Vlaanderen van 2014 krijgt in de koers gezelschap van Elisa Longo Borghini, Audrey Cordon-Ragot, Lotta Henttala, Ruth Winder en Trixi Worrack.

Ook in de mannenploeg is er plek voor een Nederlander. Koen de Kort zal samen met Alex Kirsch, Emils Liepins, Ryan Mullen, wereldkampioen Mads Pedersen en de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns ten strijde trekken in de traditionele opener van het klassieke voorjaar. De Kort en Stuyven kwamen onlangs allebei lelijk ten val in de Algarve. De Belg kon de ronde uitrijden, De Kort moest uitstappen. Via Instagram deelt hij mee dat ook hij weer aan de beterende hand is. “De knie voelt goed, fingers crossed voor een goede en pijnvrije rit.”

Selectie Trek-Segafredo voor Omloop Het Nieuwsblad voor mannen (29 februari)

Koen de Kort

Jasper Stuyven

Edward Theuns

Alex Kirsch

Emils Liepins

Ryan Mullen

Mads Pedersen

Selectie Trek-Segafredo voor Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen (29 februari)

Ellen van Dijk

Elisa Longo Borghini

Audrey Cordon-Ragot

Lotta Henttala

Ruth Winder

Trixi Worrack