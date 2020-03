Koen de Kort bang voor einde carrière: “Scenario gaat wel door mijn hoofd” zaterdag 21 maart 2020 om 11:29

De wielerwereld staat voorlopig stil door het coronavirus. Voor renners die einde contract zijn, is het een extra spannende tijd. Hoe kunnen zij hun kwaliteiten tonen als er geen wedstrijden zijn. Eén van de meer dan tweehonderd WorldTour-renners met een aflopend contract is Koen de Kort.

De Kort is aan zijn twintigste profseizoen bezig, maar de coronacrisis zou wel eens het einde van zijn lange loopbaan kunnen betekenen. “Dat is een heel slecht scenario, maar het zijn wel scenario’s die ook door mijn hoofd gaan”, zegt de 37-jarige renner van Trek-Segafredo in de nieuwe online talkshow SportTekort.

“Hopelijk heb ik de afgelopen jaren genoeg laten zien dat als het wat minder is, ik toch nog een jaar door mag gaan om op een mooie manier af te sluiten”, gaat hij verder. “En blijven er nog genoeg koersen over waarin ik mij toch nog kan tonen en kan laten zien wat ik waard ben.”

SportTekort is een nieuwe online talkshow over sport tijdens de coronacrisis. De sportwereld staat stil. Maar er gebeurt genoeg. WielerFlits-hoofdredacteur Maxim Horssels was in de eerste uitzending te gast om te praten over de stand van zaken in de wielersport. De volledige uitzending kan je hieronder bekijken. SportTekort is iedere dag om 18u te zien op YouTube en Facebook.