Koen Bouwman: “We hebben meer vrijheid gekregen”

Jumbo-Visma heeft de renners na de teleurstellende prestaties in de Etna-rit van de Giro d’Italia meer ruimte gegeven. Dat heeft Koen Bouwman laten weten voor de zevende rit naar Potenza. “We proberen nog een goed klassement te rijden met Tobias Foss en Sam Oomen, maar hebben wel meer vrijheid gekregen om voor dagsucces te gaan”, aldus Bouwman.

De lastige etappe naar Potenza is op het lijf geschreven voor de aanvallers. “Het wordt een heel zware dag”, vertelde Bouwman tegen Eurosport. “Het is geen aankomst bergop, maar met 4.500 hoogtemeters gaat het super lastig worden. Ik hoop mee te zitten in de ontsnapping en mee te doen voor de overwinning. Ik heb zeker moraal om mee te zitten en er zijn in de ploeg meer jongens die dat graag willen. Maar er komen nog meerdere dagen aan.”

“Bij Trek-Segafredo willen ze met Juan Pedro López in het roze blijven, maar er gaan zeker sterke ploegen mee zitten in de vlucht. Kunnen zij dat dan controleren?”, vraagt de klimmer van Jumbo-Visma zich af. “Er komt zeker wat geluk bij kijken om mee te zitten. Het is gokken en pokeren, maar op zich voel ik dat wel goed aan en kan ik meeglippen.”