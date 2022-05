Giro 2022: Liveblog – Etappe 7 naar Potenza is loodzwaar en belooft spektakel vrijdag 13 mei 2022 om 08:00

Op vrijdag 13 mei staat in de Giro d’Italia 2022 de zevende etappe op het programma. Een loodzware rit met meer dan 4.500 hoogtemeters, dus alle favorieten zullen op hun hoede moeten zijn. Gaan we een strijd krijgen tussen de aanvallers om de ritwinst? Of gaan de klassementsrenners zich tonen?

Vanaf Diamante rijden de renners weg van de Tyrreense kust naar het binnenland. Onderweg moet er fiks worden geklommen wat zorgt voor 4.634 overwonnen hoogtemeters aan de meet in Potenza. De eerste klim is de Passo Colla (9,4 km aan 4,6%), die snel opgevolgd wordt door de Monte Sirino (32 km aan 3,9%).

De Montagna Grande Di Viggiano lijkt met een lengte van 6,1 kilometer aan 9,6% de steilste beproeving van de dag te worden. Vlak voor de top van deze muur zit een strook van 15%. Hierna dalen de renners af en beginnen ze aan La Sellata (9,1 km aan 5,1%). Bovenop is het nog 23 kilometer tot de finish, maar kort daarna volgt alweer een volgende heuvel, naar het centrum van Potenza. Daar liggen nog een tussensprint en daarna de finish.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.40 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 196 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo Colla: tussen 13.05 en 13.15 uur

Passage Monte Sirino: tussen 14.20 en 14.35 uur

Tussensprint Viggiano: tussen 15.10 en 15.30 uur

Passage Montagna Grande Di Viggiano: tussen 15.30 en 16.00 uur

Passage La Sellata: tussen 16.25 en 17.00 uur

Tussensprint Potenza Centro: tussen 16.45 en 17.25 uur

