Koen Bouwman stond bij gevallen Hart: “Zei dat hij waarschijnlijk zijn been had gebroken”

Tao Geoghegan Hart vreest voor een beenbreuk. Dat heeft Koen Bouwman aan Eurosport verteld na afloop van de elfde etappe van de Giro d’Italia. De Nederlander stond na de crash van Hart bij hem en vroeg of hij hem nog kon helpen. “Dat zag er niet goed uit voor hem”, aldus Bouwman.

“Waarschijnlijk heeft hij zijn been gebroken, zei hij. Ik stond daar omdat Primož Roglič mijn fiets had, zodat hij verder kon. Ik moest op dat moment wachten op mijn nieuwe fiets, dus ik vroeg of ik iets voor hem (Tao Geoghegan Hart, red.) kon doen. Maar hij zei al dat het over en uit was voor hem”, zegt Bouwman over de kopman van INEOS Grenadiers.

In de finale was het nog oppassen voor de mannen van Jumbo-Visma. “Er was een valpartij op anderhalve kilometer van de finish waar we achter zaten. Maar de 3 kilometer-regel was er en het is dus goed dat die er is”, blikt Bouwman terug.

