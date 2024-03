zaterdag 23 maart 2024 om 16:09

Koen Bouwman stelt eindzege veilig in slotrit Coppi e Bartali, dagzege voor Jenno Berckmoes

Koen Bouwman heeft zijn eindzege veiliggesteld in de slotrit van de Coppi e Bartali. De Nederlander van Visma | Lease a Bike zag Jenno Berckmoes naar de overwinning sprinten. Lukas Nerurkar en Davide De Pretto eindigden op plaats twee en drie.

De laatste etappe van de Settimana Coppi e Bartali bedroeg een kleine 160 kilometer. De start en finish lagen in Forlì, waardoor de renners verschillende lokale rondes moesten afleggen. In die lokale rondes lagen steeds twee beklimmingen. In totaal moest het peloton elf heuvels bedwingen. Een zware slotdag dus.

Het zware parcours inspireerde zeven renners om het hazenpad te kiezen. Alessandro Monaco (Corratec-Vini Fantini), Alessandro Fancellu (Q36.5), Germán Darío Gómez (Polti Komeet), Sébastian Reichenbach (Tudor), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Nariyuki Masuda (JCL Team Ukyo) en Fransesco Carollo (Mg.K Vis-Colors for Peace) waren de aanvallers van dienst.

Controle van Visma | Lease a Bike

De kopgroep van zeven kon niet overleven op de vele hellingen. Op een dertigtal kilometers werden ze overvleugeld door een sterke Carl Frederik Hagen. De Noor van Q36.5 begon met een kleine minuut voorsprong aan de laatste heuvel van de dag. Dat was niet genoeg, want Visma | Lease a Bike was goed vertegenwoordigd in de achtervolgende groep en reed een stevig tempo in functie van leider Koen Bouwman.

Adam Toupalik van TDT-Unibet probeerde het klassement nog naar zijn hand te zetten met een late demarrage, maar slaagde daar niet in. Zodoende gingen we naar een sprint met een uitgedund peloton. Dat kwam ook door het kopwerk van Lotto Dstny, die Jenno Berckmoes aan zijn eerste zege wilden helpen na verschillende ereplaatsen.

Dagzege voor Berckmoes, eindzege voor Bouwman

De finish van de slotrit lag op een wielerpiste. Daardoor verliepen de laatste kilometer best chaotisch, maar uiteindelijk kregen we toch een eerlijke sprint. Berckmoes beloonde het werk van zijn team en sprintte naar de dagzege. De Belg klopte Lukas Nerurkar en Davide De Pretto. Bouwman kwam enkele seconden later over de streep en stelde zijn eindzege veilig.