zaterdag 23 maart 2024 om 18:58

Koen Bouwman pakt spaarzame kans in Coppi e Bartali: “Leuk dat het dan zo uitpakt”

Koen Bouwman heeft er een goede week opzitten in de Settimana Coppi e Bartali. De Nederlandse renner van Visma | Lease a Bike won een etappe én het eindklassement. “Ik ben blij dat ik dezelfde wedstrijd als Jonas Vingegaard gewonnen heb”, aldus Bouwman.

Bouwman sloeg een dubbelslag op dag drie in de Italiaanse rittenkoers. Daarna verdedigde Bouwman – met succes – samen met zijn team zijn voorsprong. “Het was een super mooie week en we hebben als team heel goed gereden. In de slotfase heeft het team veel werk verzet om mijn leidersplaats te behouden. Heel mooi dat ik het ook heb kunnen afmaken”, vertelt Bouwman op de website van zijn ploeg.

“Ik ben erg blij met de eindzege. Normaal rijd ik als knecht, maar als ik dan voor mijn eigen kans mag gaan, is het heel mooi dat het zo uitpakt. Dat ik Jonas opvolg (Vingegaard won de etappekoers in 2021, red.), is mooi meegenomen. Ik zal zijn andere prestaties nooit kunnen evenaren, maar ik ben blij dat we nu dezelfde wedstrijd hebben gewonnen.”

Ploegleider Robert Wagner is natuurlijk ook in zijn nopjes. “Dit is een belangrijke wedstrijd voor ons. Onze talenten kunnen hier wennen aan het grote werk in een sterk veld. (…) De ploeg reed als een collectief. Ik ben supertrots op hoe het team het heeft aangepakt.”