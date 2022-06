Koen Bouwman voelt zich thuis bij Jumbo-Visma: “Hebben me opgepikt toen ik niet het grootste talent was”

Koen Bouwman kende met twee ritzeges en de blauwe bergtrui een uiterst succesvolle Giro d’Italia. Het leverde hem voor de buitenwereld een nieuwe status op, maar volgens hemzelf is er niet veel veranderd. “Ik ben nog steeds dezelfde wielrenner als hiervoor. Dat verandert niet”, zei hij voorafgaand aan het profcriterium van Maastricht tegen WielerFlits.

“Natuurlijk heb ik drie supermooie weken gehad en wie weet is dit een opstap naar de toekomst. Misschien dat dit het ook wel is, geen idee. Dit pakken ze me in ieder geval nooit meer af. Nu is het samen met de ploeg verder kijken hoe en wat”, aldus de 28-jarige Bouwman, die aangeeft goed op zijn plek te zitten bij Jumbo-Visma. Sinds zijn goede prestaties in de Giro heeft hij vaak de vraag gekregen of hij niet naar een ander team moet, vertelt hij, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van.

“Bij deze ploeg voel ik me zo thuis. Ze hebben me opgepikt bij de beloften, toen ik niet het grootste talent was. De stappen die ik de laatste jaren heb gemaakt, zijn misschien geen reuzenstappen, maar het resulteert wel in de renner die ik nu ben geworden. En wat ik zeg: wie weet wat er nog meer in het vat zit? Vooralsnog ben ik superblij bij de ploeg en kan ik me niks anders wensen.”

Hoewel het van buitenaf alles van een leiendakje leek te gaan voor Bouwman, kreeg ook hij af te rekenen met moeilijkheden tijdens de Ronde van Italië. “Ik had ook nog wat problemen met m’n rug, dat was echt jammer. Anders had ik misschien eerder voor nog een etappezege kunnen gaan. Maar mijn rug werd steeds beter en ik kon steeds meezitten. Dat resulteerde in nog een zege, dat kun je je niet voorstellen.”