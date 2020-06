KNWU stelt aanstelling nieuwe voorzitter uit, Wintels langer in functie vrijdag 26 juni 2020 om 13:19

Marcel Wintels blijft iets langer aan als voorzitter van de KNWU. De 56-jarige Brabander zou aanvankelijk op 10 september aftreden, maar blijft op verzoek van de selectiecommissie aan tot 1 oktober.

De selectiecommissie heeft extra tijd nodig om een opvolger voor Wintels te werven. Volgens het geplande tijdspad zouden de sollicitatiegesprekken middenin de vakantieperiode vallen (in de week van 27 juli tot en met 3 augustus).

Op het voorjaarscongres werd gisteren gehoor gegeven aan het verzoek om de wervingsprocedure met drie weken te verlengen. De selectiecommissie moet nu uiterlijk op donderdag 27 augustus een kandidaat voordragen aan het congres.

Het geplande landelijk overleg, op 1 oktober, wordt omgedoopt tot extra congres om een nieuwe voorzitter te kunnen aanstellen. Aanvankelijk zou Wintels, die niet herkiesbaar is, tijdens het voorjaarscongres moeten aftreden, maar vanwege de Olympische Spelen werd besloten om de wissel uit te stellen tot na het sportevenement in Tokio, wat tevens het eindpunt zou zijn van een vierjarige voorbereidingscyclus.

Wie geïnteresseerd is in de functie van voorzitter van de KNWU kan solliciteren tot 20 juli. Afgelopen maandag is de vacature geplaatst.