KNWU zoekt nieuwe voorzitter, bij voorkeur een vrouw maandag 22 juni 2020 om 18:31

De KNWU zoekt een nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur, en bij voorkeur is dat een vrouw. Dat staat in een vacature die de Nederlandse wielerunie heeft uitgeschreven omdat Marcel Wintels vertrekt. De lopende termijn van de huidige voorzitter loopt af en hij is niet herkiesbaar.

De wielerunie heeft een commissie samengesteld die de sollicitaties in behandeling neemt. Die commissie zoekt naar een bestuursvoorzitter die vooral toezicht houdt, schrijft de KNWU. “Als klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban”, klinkt het.

De KNWU laat weten dat de voorkeur uitgaat naar een vrouwelijke voorzitter, gezien de samenstelling van het huidige bestuur. Mochten er gelijke geschikten zijn, dan krijgt Wintels dus een vrouwelijke opvolger.

De nieuwe bestuursvoorzitter moet volgens de KNWU iemand zijn die:

Een besluitvaardige teamspeler is, en een echte verbinder;

Uitgebreide maatschappelijke ervaring meebrengt vanuit het bedrijfsleven en/of de overheid;

Beschikt over zeer ruime ervaring als bestuurder in verschillende bestuursvormen, van verenigingsbestuur tot Raad van Toezicht;

Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een rijk maatschappelijk netwerk op nationaal niveau;

Visie, en bij voorkeur ervaring heeft met innovatie van bestuur en organisatie;

Het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen onderschrijft;

Zorgt voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen hoofdbestuur en de uitvoerende organisatie;

Affiniteit heeft met wielrennen, maar vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk; perspectief op zodanige afstand staat dat hij/zij geen belangen (meer) heeft in de (wieler)sport

Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen;

Minimaal HBO+ werk- en denkniveau;

Duidelijke visie;

Diplomatiek, gevoel voor intermenselijke verhoudingen;

Transparante, zuivere en integere werkwijze.

Bekijk hier de vacature op de site van de KNWU