KNWU presenteert selectie met Mathieu van der Poel voor Wereldbeker Antwerpen

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Antwerpen (4 december) bekendgemaakt. Mathieu van der Poel, die afgelopen zondag terugkeerde in het veld met een overwinning in de Wereldbeker Hulst, voert de mannenploeg aan. Fem van Empel en Puck Pieterse zijn de voornaamste speerpunten bij de vrouwen.

In de mannenselectie zien we geen Joris Nieuwenhuis, de nummer vijf van de wereldbekermanche in Hulst. Inmiddels staat de renner van Baloise Trek Lions weliswaar in de top-50 van de UCI Ranking, maar op 22 november was dat nog niet het geval. Voor de Wereldbeker Antwerpen is hij daardoor niet automatisch geplaatst. Gerben de Knegt liet eerder al aan WielerFlits weten de enige beschikbare aanwijsplek – naast de zes geplaatste renners en de twee toe te voegen beloften – aan Mathieu van der Poel te zullen geven.

“Ik was onder de indruk van Mathieu gisteren in Hulst en kijk ernaar uit om hem ook in Antwerpen weer aan het werk te zien”, zegt De Knegt nu op de site van de KNWU. Daar valt ook te lezen dat Pim Ronhaar er zelf voor heeft gekozen om de cross in Antwerpen over te slaan, ondanks dat hij een eigen startplek had.

Bij de vrouwen zijn Annemarie Worst en Yara Kastelijn afwezig. Eerstgenoemde is nog altijd geblesseerd, laatstgenoemde is voor een trainingsstage in Spanje. Marianne Vos is er ook niet bij.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Antwerpen – elitevrouwen (zondag 4 december)

Lucinda Brand

Fem van Empel

Denise Betsema

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Maud Kaptheijns

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Iris Offerein

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Antwerpen– elitemannen (zondag 4 december)

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Mees Hendrikx

Ryan Kamp

Stan Godrie

Luke Verburg

Mathieu van der Poel

Tibor del Grosso

David Haverdings