KNWU op trainingskamp voor Tour de l'Avenir, Metec-TKH en Vlasman trainen weer

WielerFlits Nationaal kijkt deze week uit naar de herstart van het seizoen. De Nederlandse continentale teams zijn bezig met hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

KNWU belegt trainingskamp voor Tour de l’Avenir

KNWU U23-bondscoach Adriaan Helmantel trekt eind juli samen met een selectie beloften naar de Ardennen voor een trainingskamp. Het doel is om daar een beter beeld te krijgen van hoe iedereen ervoor staat met het oog op de Ronde van de Toekomst, die half augustus op de kalender staat. “We gaan naar De Lanterfanter in Schönberg, vlakbij St. Vith. Een bekende plek voor veel voormalig jeugdrenners, want de RAB-dagen waren daar voorheen ook vandaan”, vertelt de bondscoach aan WielerFlits.

Helmantel is door de maatregelen omtrent het coronavirus wel gelimiteerd aan het aantal renners dat hij kan meenemen. “Voorlopig wil ik daar tien renners mee naartoe nemen. Als alles nog iets versoepeld, kunnen er nog een paar jongens een uitnodiging krijgen. We kennen de groepsaccommodatie daar. Je kunt er goed trainen, je kunt er goed verblijven en het is goed voor de sfeer. Ik heb eventjes getwijfeld om het nog wat verderop te zoeken, richting de Vogezen. Maar nu kan iedereen op eigen gelegenheid komen en is het wat dichter bij huis. In de Ardennen heb je ook genoeg klimmen waar ze zich kunnen uitleven.”

Het kamp is gepland van maandag 27 tot en met donderdag 30 juli. Dat is twee weken voor de Tour de l’Avenir en een maand voor het bergachtige WK in Zwitserland. Vooralsnog zijn er tien renners uitgenodigd, die hieronder zijn opgesomd. “De groep kan ik mogelijk nog aanvullen, maar daar neem ik pas later een beslissing over”, zegt Helmantel hierover. “Naast het WK, komt misschien ook het EK nog tussendoor. Het is nog niet bekend hoe dat parcours eruit komt te zien. Het WK en de Tour de l’Avenir wel, die zijn beide voor klimmers. Vandaar dat er veel klimmers en allrounders – die op het vlakke hun deel kunnen doen – mee zijn.”

Gijs Leemrijze was ook uitgenodigd voor het trainingskamp, maar hij rijdt op dat moment een koers met Jumbo-Visma.

Uitgenodigde renners KNWU-trainingskamp

Thymen Arensman (SEG Racing Academy)

Lars van den Berg (Groupama-FDJ U23)

Marijn van den Berg (Metec-TKH)

David Dekker (SEG Racing Academy)

Daan Hoole (SEG Racing Academy)

Enzo Leijnse (Sunweb Development)

Jarno Mobach (Sunweb Development)

Alex Molenaar (Burgos-BH) *

Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development)

* Heeft mogelijk verplichtingen met hun ploeg

BEAT rijdt Druivenkoers en Brussels Cycling Classic

BEAT Cycling Club heeft afgelopen week twee Belgische koersen aan het programma toegevoegd. De continentale ploeg mag eind augustus aan de start komen van de Druivenkoers (UCI 1.1, 29 augustus) en de Brussels Cycling Classic (UCI 1.Pro, 30 augustus). Eerder die maand rijdt BEAT ook al Dwars door het Hageland, waarvoor het team eind juni een trainingskamp belegt. Ook de Czech Tour van begin augustus staat op het programma.

Metec-TKH traint weer in groepjes

Ook Metec-TKH is weer begonnen met trainen, maar nog niet met het gehele team. Door het land komen kleine groepjes weer bijeen om zich voor te bereiden op de tweede helft van het wielerseizoen. Donderdag kwamen onder meer Sjoerd Bax, Ramon van Bokhoven, Jens van den Dool, Thijs de Lange, Lars Hohmann en Dylan Bouwmans kwamen als ‘zuidelijke groep’ bij elkaar in Tiel om een lange duurrit te maken op de Veluwe, terwijl een ‘noordelijke groep’ bij elkaar kwam om te trainen in Friesland.

“Op deze manier willen wij de intensiviteit weer gaan opvoeren naar de Ronde van Tsjechië”, aldus Michel Megens. De Ronde van Tsjechië staat van 6 tot en met 9 augustus op de kalender en zal een van de eerste wedstrijden na de herstart worden voor Metec-TKH.

Nieuwe startkoers Sunweb Development

De opleidingsploeg van Team Sunweb is van plan om het seizoen te herstarten in de Tour de Savoie Mont Blanc. Deze UCI 2.2-koers staat gepland van 5 tot 8 augustus. Aanvankelijk werd er ook gekeken naar Schaal Sels als eerste koers na de coronastop, maar deze Vlaamse eensdagskoers (23 augustus) zal dit jaar niet verreden worden.

De Tour de Savoie Mont Blanc telt dit jaar vijf ritten. Op de derde koersdag staan twee korte bergritten op de planning. Vorig jaar eindigde Sunweb Development-renner Nils Sinschek in de wedstrijd als negende in het eindklassement. Ook Sam Oomen koestert goede herinneringen aan deze wedstrijd. In 2015 won hij twee ritten en eindigde als tweede in het eindklassement.

Vlasman CT opnieuw bijeen

Het Vlasman CT vaart momenteel in rustige wateren. Bij de gele slopersploeg is weinig nieuws te melden. Wel staat er komende zondag een nieuwe groepstraining op het programma. Teammanager Ton Welling heeft een groepstraining gepland staan van vijf uur.

Zondag 21 juni weer een groepstraining. We kijken ernaar uit in Augustus weer op te starten. Tijdsduur training zal 5 uur zijn.🚴🏻‍♂️💨.

⁦@VlasmanNL⁩ .

⁦@Vlasmancycling⁩ pic.twitter.com/gjQZFN8ua8 — VLASMAN UCI CONTINENTAL CYCLING TEAM (@Vlasmancycling) June 18, 2020

SEG Performance Challange daagt beloftevolle klimmers uit

SEG Racing Academy heeft in samenwerking met Tacx een nieuwe virtuele challenge opgezet. De gedachte achter het initiatief is om jonge talenten een extra kans te geven zich te laten zien. De SEG Performance Challenga spits zich vooral toe op jong klimmers én klimsters die in het lopende seizoen maar weinig (beloften)koersen op maat krijgen voorgeschoteld. De uitslagen zijn voor iedereen zichtbaar en de verwachting is dat een aantal teams toch met een schuin oog naar de resultaten zullen kijken.

In totaal krijgen deelnemers drie challenges voor hun kiezen. De eerste is donderdag begonnen. Tot 1 juli hebben ze de tijd om de eerste klim te doen. Dat is Puig Major, die je in het dagelijks leven terugvindt op Mallorca. Later staan ook de Galibier en de Alpe d’Huez op het programma. In totaal duurt de gehele challenge zes weken; steeds dus veertien dagen de tijd op een poging te doen. Iedereen kan meedoen, maar speciale aandacht gaat uit naar U23-talenten. Voor de renners die de meeste indruk op de performance staff van SEG Racing Academy maken, wacht een kans op deelname aan een trainingskamp.

“We wilden een challenge creëren waarbij jonge renners de deur naar een professionele carrière in de WorldTour kunnen openen”, stelt Acadamy manager Aike Visbeek. “Daarnaast willen we deelnemers de kans bieden om zichzelf te testen en te ontwikkelen tot een betere renner met onze performance staf. Naast het sportieve, staan er ook educatieve onderdelen op het programma. Het uiteindelijke doel is dat alle renners en rensters op hun best zijn tijdens de grande finale op de Alpe d’Huez.” Meedoen kan hier.

Gijs Leemrijze met WorldTour-team naar Burgos

Gijs Leemrijze debuteerde eerder dit jaar in het WorldTour-team van Jumbo-Visma tijdens de Tour de la Provence. Daar komt meteen een volgende wedstrijd bij. De 20-jarige Achterhoeker rijdt dankzij de nieuwe dispensatie-regel van de UCI van 28 juli tot en met 1 augustus namelijk de Vuelta a Burgos. Hij gaat daar onder meer als ploeggenoot in de rondte rijden van George Bennett, Sepp Kuss en Timo Roosen. De Spaanse etappekoers staat te boek als een zware beproeving voor klimmers. Laat Leemrijze nu net van dat type zijn.

Czech Cycling Tour met mixploeg

In de Tsjechische 2.1-koers Czech Cycling Tour zal Jumbo-Visma aantreden met een mixploeg tussen het WorldTour-team en de opleidingsploeg. De koers bestaat uit vier etappes, te weten een ploegentijdrit op de eerste dag en daarna drie ritten over heuvelachtig terrein. In de tweede etappe is er een kans op een massasprint, de laatste twee dagen zijn aanvallers in het voordeel.

Vorig jaar ging de eindzege naar Daryl Impey. Naast Jumbo-Visma staan er met Bahrain-McLaren, BORA-hansgrohe, Mitchelton-Scott, NTT Pro Cycling en Team Sunweb meer WorldTour-teams aan de start. Ook Mathieu van der Poels Alpecin-Fenix is erbij.

