Wim Kleiman stopt per direct bij À BLOC, Maarten de Jonge wil als soigneur naar WorldTour

WielerFlits Nationaal kijkt deze week uit naar de herstart van het seizoen. De Nederlandse continentale teams zijn bezig met hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. Maar er wordt ook al gekeken naar 2021. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

Wim Kleiman sluit loopbaan per direct af

De actieve carrière van Wim Kleiman zit erop. De wens van de 27-jarige renner van À BLOC om te stoppen is versneld door de coronacrisis, laat hij weten aan WielerFlits. “Mijn eerste gedachte was al dit mijn laatste jaar zou worden”, zegt Kleiman.

“Ik wist al dat 2021 geen koersjaar meer voor mij zou zijn”, aldus de coureur uit Almelo, die door het coronavirus de vergoedingen bij de ploeg zag wegvallen. Om rond te komen besloot Kleiman om te solliciteren voor een fulltime baan, waarmee hij dus ook besloot om zijn fietsloopbaan te stoppen. “Dat het zo eindigt is jammer. Maar voor mezelf ben ik al gestopt. Misschien komen er nog wedstrijden dit jaar in Nederland, maar ik ben een beetje pessimistisch. Ik heb geen motivatie meer om te blijven trainen voor een paar wedstrijden. Dan is het een onnodig jaar waarin we stilstaan.”

Bij de ploegleiding van À BLOC kwam de beslissing van Kleiman niet als een verrassing, denkt Kleiman. “Rick van Breda (ploeggenoot, red.) zag het ook wel aankomen dat ik die stap ging maken. Ik moet ook gewoon rondkomen. Veel jongens van de ploeg wonen nog thuis. Ik woon op mezelf met het contract bij de ploeg en mijn vriendin studeert nog. Ik had wel een buffer, maar besloot toch om te gaan solliciteren.” Vorige week is de maatschappelijke loopbaan als chemisch fysisch analist bij een laboratorium van Kleiman begonnen.

Kleiman kijkt tevreden terug op een korte carrière op continentaal niveau, waarbij hij in 2018 een rit in de Tour of Antalya wist te winnen. “Ik heb een hele tijd als hobby gefietst. Na mijn studie werd dat wat serieuzer en toen heb ik mij veel opgetrokken aan Tom Stamsnijder. Wij zijn ook een beetje hetzelfde type renner. Toen ik in 2017 bij Kanjers voor Kanjers de Ronde van de Achterhoek won kon ik naar – toen nog – Monkey Town”, blikt hij terug. “Het waren daar twee heel mooie jaren, als ik dit jaar niet meetel.”

“Ik heb met À BLOC in China gekoerst. Wie kan dat zeggen? Je ziet zo toch wat meer dan in Nederland, België en Frankrijk”, aldus Kleiman. “Maar de financiële situatie was de druppel, al dacht ik begin dit seizoen: is dit niet het jaar te veel? Misschien heeft het zo moeten zijn. Iets gebeurt om een reden, denk ik.” Een terugkeer in het peloton als tijdelijke ploegleider of mechanieker bij Kanjers voor Kanjers of À BLOC sluit Kleiman niet uit.

Maarten de Jonge denkt aan stoppen: “Hopelijk als soigneur naar de WorldTour”

De kans bestaat dat Maarten de Jonge (35) zijn laatste wedstrijd als continentale renner al gereden heeft. De huidige coureur van À BLOC, die jarenlang als avonturier actief was in alle uithoeken van de wereld, richt zich namelijk volledig op een carrière als masseur in het wielrennen.

De Jonge heeft bij À BLOC aangegeven dat hij wil kijken naar zijn toekomst. Graag wil hij bij het wielrennen betrokken blijven na zijn actieve loopbaan. “Ik ben gaan solliciteren als verzorger en masseur. Daar heb ik wel lef voor nodig om dat te doen in deze crisis, maar ik heb veel positieve reacties gehad. Ik ga daar nu vol voor en zet hoog in”, aldus De Jonge, die bij meerdere WorldTour-ploegen zijn diensten heeft aangeboden.

Veel ervaring heeft De Jonge niet als masseur. Wel heeft hij zijn NGS-opleiding tot sportmasseur afgerond en heeft hij een KNWU-licentie gehaald om soigneur te zijn bij een wielerploeg. “Ik heb nu dus een continentale rennerslicentie en een soigneurlicentie”, lacht hij. “Ik volg nog wel trainingen en cursussen om mijn massages nog beter te maken. Eigenlijk sta ik te popelen. Dit past wel bij mij en ik wil ook graag onderdeel van succes blijven. Misschien zijn er wel masseurs met tien of twintig jaar ervaring die ook hun cv hebben opgestuurd. Dat is dan mijn concurrentie, maar ik heb parate kennis en misschien is het nu ook tijd voor een wisseling van de wacht.”

De Jonge zit nog wel in de wachtkamer bij profploegen, in de hoop dat hij het komende najaar door de drukke koerskalender al aan de slag kan. Maar omdat nog niets zeker is, is hij ook nog niet officieel gestopt bij À BLOC. Met die ploeg kan hij in juli mogelijk nog de Sibiu Cycling Tour rijden. Maar als de kans zich voordoet om als masseur of soigneur aan de slag te gaan bij een profploeg, dan grijpt hij die met beide handen aan.

Mocht het dit najaar onverhoopt niet lukken voor de Tukker, dan blijft hij gewoon fietsen. “Als ik volgend jaar nog niets heb, dan koers ik gewoon voor À BLOC. Die garantie heeft iedereen in de ploeg gehad van Paul Tabak (de teammanager, red). Toch ben ik blij dat ik deze stap genomen heb richting de toekomst.”

ProTeam-ambitie van BEAT mogelijk jaar uitgesteld

De ambitie van BEAT Cycling Club om in 2021 door te groeien van een continentale ploeg naar een ProTeam, wordt mogelijk uitgesteld als gevolg van de coronacrisis.

“Onze bestaande sponsors zijn nog altijd enthousiast over het plan en we zijn ook met nieuwe partijen in gesprek. Maar als het peloton niet actief is, maak je het toch minder inzichtelijk, kun je moeilijker mensen enthousiasmeren”, zegt manager Geert Broekhuizen tegen De Stentor.

“Ik sluit niet uit dat het nog altijd lukt om de plannen per 1 januari te realiseren. We zetten onze plannen door, maar de haalbaarheid van 2021 is wel minder realistisch geworden. In het slechtste geval beginnen we een jaar later”, aldus Broekhuizen.

BEAT plant twee trainingskampen in België

BEAT Cycling Club belegt op 24 en 25 juni een trainingskamp in België. Op de eerste dag verkent de Nederlandse ploeg het parcours van Dwars door het Hageland, waar het team van Jan-Willem van Schip op 15 augustus aan de start staat. Daarna wordt ook nog de route gereden van de Antwerp Port Epic (13 september).

In juli werkt BEAT specifiek toe naar de Czech Tour van begin augustus. Zo staan meerdere ploegentijdrittrainingen en een trainingskamp in de Ardennen gepland, om zo goed beslagen ten ijs te komen in de heuvelachtige rittenkoers in Tsjechië.

Yves Coolen zal daarbij aanwezig zijn, ondanks dat hij onlangs een botje in zijn hand brak. De scaphoïdfractuur bij de Belg hoeft niet geopereerd te worden. Na een behandeling in het ziekenhuis kan Coolen voorzichtig de training weer oppakken, al heeft hij de voorbije periode weinig trainingsuren gemist.

Omloop van Valkenswaard nog niet op programma BEAT

De Omloop van Valkenswaard meldde verheugd te zijn met de deelname van BEAT Cycling Club op 6 september. De continentale ploeg laat echter weten nog geen akkoord te hebben met de organisatie en noemt de berichtgeving over de wildcard aan de nationale koers voorbarig. BEAT kan op dezelfde datum ook nog starten in de Tour du Doubs (UCI 1.1) in Frankrijk, maar houdt – gezien de onduidelijkheid over de koerskalender en alle maatregelen – beide opties open.

Hartthijs de Vries traint weer buiten na elleboogbreuk

Op 1 juni brak Hartthijs de Vries zijn elleboog bij een valpartij op training, waarna hij het ziekenhuis verliet met een mitella om. Het herstel verloopt voorspoedig, want afgelopen weekend kon de coureur van Vlasman CT de buitentraining weer hervatten.

Holland Cup huldigt David Dekker als eindwinnaar

De organisatie van de Holland Cup heeft David Dekker gehuldigd als eindwinnaar. Het regelmatigheidsklassement van Nederlandse UCI-wedstrijden is vanwege het coronavirus vroegtijdig beëindigd, waardoor Dekker – die begin maart de Dorpenomloop Rucphen won – het klassement op zijn naam schrijft. In onderstaande video ontvangt de sprinter van SEG Racing Academy zijn verdiende leiderstrui en bijbehorende trofee uit handen van de organisatie van de Holland Cup.



Zwift NL League prooi voor Maico Voets

Maico Voets (27) heeft afgelopen week het eindklassement van de Zwift NL League gewonnen. De coureur van Dutch Racing wist drie van de zes virtuele wedstrijden via het platform Zwift te winnen. Aan de Zwift NL League deden de afgelopen weken meerdere Nederlandse profrenners en coureurs van continentale en clubploegen mee. De laatste wedstrijd werd gewonnen door Stefan Kirchmair. De virtuele wedstrijd was te zien via E-Racing TV en Studio Paincave van BEAT.

