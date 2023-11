Youri IJnsen • zaterdag 18 november 2023 om 11:53

KNWU onderzoekt combinatie tussen gravel en strandrace, seizoen in volle gang

Een jaar of tien geleden schoot de strandrace-discipline als een raket uit de startblokken. Door de opkomst van gravel stagneert de groei van de winterdiscipline, maar daar heeft de KNWU iets op verzonnen. Marcel van Wijk is coördinator van het strandracen en huist ook in de commissie offroad van de KNWU. Hij geeft tekst en uitleg.

Op 3 december is Petten namelijk het decor voor de eerste Try-out GravelStrandrace. Vanaf 14.00 uur strijden de dames en heren met een seizoensbordje in Noord-Holland voor de eer. “Tijdens de try-out is vier keer de mooiste gravelstrook van Nederland opgenomen in de duinen bij Petten, die loopt van de Burgemeester Breebaartweg naar Korfwaterweg. Het rondje gaat vervolgens terug over het strand. In de laatste omloop loopt het parcours door tot aan het strand van Groote Keten, om daarna terug te keren voor een mooie finish bij Petten”, legt de coördinator uit.

De try-out is een besloten evenement voor wedstrijdlicenties op basis van wildcards. “Die zijn in de maand november te verdienen middels een top 50-uitslag bij de heren of een top 10-uitslag bij de dames. Die kansen waren er afgelopen week tijdens de Strandrace van Texel en dit weekend in Katwijk. De try-out is een van de twee vernieuwende experimenten om te onderzoeken hoe we gravel en strand in de toekomst kunnen laten samenvloeien. De andere vernieuwing is een startvak exclusief voor gravelfietsen bij de bekende strandrace Egmond-Pier-Egmond.”

Volgens Van Wijk zijn de experimenten nodig om mee te gaan met de tijd en de actualiteit. “Innoveren en omdenken hebben we nodig. Een afvaardiging van renners in een expertgroep levert input en evalueert elke race. Strandracen is dus voor en door renners, waarbij recreanten net zo’n grote stem hebben. De afgelopen jaren werd het strandracen steeds kleiner. Maar het tij is aan het keren. De ambitie is om binnen een paar jaar weer een Topcompetitie te hebben van twaalf strandraces met een minimale afstand van vijftig kilometers en vijfhonderd deelnemers.”

Genderneutraal en minder plastic

Dat strandracen met de tijd meegaat, is te zien aan een aantal andere nieuwigheidjes dit seizoen. Zo deelde de wielervereniging op Texel afgelopen weekend seizoensbordjes uit. Op verzoek van de renners waren deze smaller gemaakt en zijn ze de gehele Topcompetitie herbruikbaar, zodat je niet iedere wedstrijd een nieuwe krijgt en zodoende de impact op de natuur vergroot. Als de proef lukt, krijgen startlicenties die zich voor het hele volgende seizoen inschrijven een vast bordje.

Sinds dit seizoen is er ook sprake van wat Van Wijk noemt ‘genderneutrale FairPlay’. De damescategorie start niet in een apart vak, maar tussen de mannen. De startplaatsen zijn op basis van het algemeen klassement, die bestaat uit mannen en vrouwen. Wel is er ook een apart damesklassement. “Mooi om te zien dat Mariëlle Trouwborst als beste dame ook op plek 35 staat. Tirza Wisse en Puck Pinxt staan er kort achter. Dit zorgt voor extra ambitie en dimensie voor de dames, die voorheen door het apart startvak veelal ongewild tot een solo-rit veroordeeld waren.”