KNWU: NK wielrennen op 21, 22 en 23 augustus dinsdag 30 juni 2020 om 18:29

Het NK Wielrennen op de weg heeft een nieuwe datum gekregen, zo heeft de KNWU bevestigd. Op 21, 22 en 23 augustus staat de nationale titelstrijd op de weg gepland voor respectievelijk de beloften-mannen, de vrouwenprofs en de eliteheren.

Nadat het NK wielrennen niet door kon gaan op de geplande data in juni werd aanvankelijk naar een vervangende datum in september gekeken. Voorwaarde voor de KNWU was dat dit niet tot verdringing van andere evenementen zou leiden. Algemeen directeur Thorwald Veneberg liet deze maand nog weten met verschillende scenario’s rekening te houden.

Versoepeling van de maatregelen

Door een versoepeling van de maatregelen voor sportevenementen per 1 juli is de mogelijkheid gekomen om te organiseren op de nieuwe data die door de internationale wielerbond UCI zijn aangewezen. De KNWU voerde de afgelopen periode gesprekken met organisator Courage Events, de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe.

Na overleg is besloten dat het evenement vooralsnog op 21, 22 en 23 augustus kan plaatsvinden. Locatie is de VAM-berg nabij het Drentse Wijster, waar op een parcours van 7,3 kilometer kan worden voldaan aan alle per 1 juli geldende regels ten aanzien van het coronavirus.

Veneberg: “Dit is voor veel renners een evenement om naar uit te kijken”

Veneberg is blij dat er weer een datum staat voor het Nederlands kampioenschap wielrennen. “Dit is voor veel renners een evenement om naar uit te kijken. Nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment.”

“Bij het besluit om toch te organiseren is meegewogen dat dit NK met name voor de continentale teams en de vrouwenploegen een belangrijk moment is om exposure te genereren voor hun sponsors. Zeker nu er een aantal maanden geen wedstrijden hebben plaatsgevonden. We willen het seizoen toch nog wat extra glans geven.”

Programma NK wielrennen 2020

Vrijdag 21 augustus: NK wielrennen voor beloften-mannen

Zaterdag 22 augustus: NK wielrennen voor elitevrouwen

Zondag 23 augustus: NK wielrennen voor eliteheren