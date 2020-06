KNWU houdt toch nog rekening met een NK in 2020 vrijdag 19 juni 2020 om 13:05

Komt er dan toch nog een NK wielrennen in 2020? De KNWU besloot eerder geen nieuwe datum te kiezen na het uitstellen van de wegkampioenschappen, maar denkt nu toch aan een alternatief NK voor 1 september.

KNWU-directeur Thorwald Veneberg legt aan Sport Noord uit wat de plannen zijn. “Het begint allemaal met een gedegen plan, waarin we rekening houden met verschillende scenario’s. Het moet aansluiten bij het landelijke beleid (doelt op het verbod op evenementen tot 1 september, red.) en wat we in Nederland willen testen voor 1 september.”

‘Testevent’

Veneberg en de KNWU willen in feite een soort testomgeving creëren waarin een evenement als het NK wielrennen voor 1 september kan plaatsvinden. “Dat kan op een afgesloten parcours zijn, in de buitenlucht, met een beperkt aantal toeschouwers.” De wielerbond wil het NK afwerken op een lokale omloop van zeven kilometer rondom de VAM-berg in Drenthe.

“We krijgen signalen dat het plan goed is en dat het weleens kan vallen binnen wat we willen testen in Nederland. We hebben eerder aangegeven dat we een NK dit jaar niet zien zitten vanwege de huidige richtlijnen en de overvolle kalender. Dit zou wel een wijziging zijn waardoor een NK wel mogelijk is, maar we moeten eerst nog in overleg met de veiligheidsregio. Die moet het uiteindelijke akkoord geven.”

Tweede scenario: NK na 1 september

“We hebben dan ook nog geen datum”, aldus Veneberg, die ook nog rekening houdt met een NK wielrennen ná 1 september. “Een andere mogelijkheid is dat er wedstrijden van de internationale kalender vallen. Dan komt er ruimte om het kampioenschap na 1 september te organiseren.” De ex-renner onderstreept het belang van een Nederlands kampioenschap.

“De wat minder grote teams zijn afhankelijk van kleine sponsoren. Deze sponsoren springen om exposure. Elke vorm van exposure is welkom en kan helpen als een overbrugging naar de komende jaren. Een NK betekent media-aandacht en dat is belangrijk voor sponsoren. We kregen dan ook de vraag om alsnog te kijken naar een NK in 2020.”

Aanvankelijk stond het NK in Drenthe op de kalender voor 19, 20 en 21 juni. Vanwege coronaperikelen bleek deze datum onhaalbaar. Het NK tijdrijden (in Emmen) heeft met woensdag 7 oktober al een nieuwe datum.