donderdag 28 september 2023 om 11:54

KNWU deelt wildcards uit voor WK gravel: toppers als Vollering en Van Vleuten present

De KNWU heeft donderdag bekendgemaakt welke renners en rensters een wildcard krijgen voor het komende WK Gravel, dat volgende week in de Italiaanse regio Veneto zal plaatsvinden. Onder meer Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Niki Terpstra en Laurens ten Dam mogen zich opmaken voor de mondiale titelstrijd.

Voor de elitecategorie konden renners zich kwalificeren via de UCI World Gravel Series, maar de nationale wielerbond beschikte ook nog eens over twintig wildcards. Deze wildcards kunnen worden ingezet om renners te promoveren van de age group naar de Elite (mits voldaan aan de kwalificatie-eisen) of om renners toe te voegen aan de elitecategorie als ze nog geen gravelwedstrijden hebben gereden.

Bij de mannen gaan de wildcards naar Laurens ten Dam, Piotr Havik, Lars Loohuis, Jasper Ockeloen, Sebastiaan van Oranje, Ivar Slik en Niki Terpstra. Noa Jansen, Yara Kastelijn, Femke Markus, Riejanne Markus, Tessa Neefjes, de onlangs gestopte Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zijn dan weer de vrouwelijke rensters met een wildcard op zak.

Parcours

Het parcours van het WK Gravel 2023 voert de renners in de Italiaanse regio Veneto over meerdere kasseistroken. Daarnaast zijn er flink wat hoogtemeters opgenomen in het parcours. De mannen krijgen bijna 2.000 hoogtemeters voor de kiezen, terwijl de vrouwen ruim 1.600 hoogtemeters voorgeschoteld krijgen.

Het WK Gravel 2023 vindt in het weekend van 7 en 8 oktober plaats in Veneto. Op zaterdag strijden de elite vrouwen om de opvolging van Pauline Ferrand-Prévot en op zondag wordt een opvolger gezocht voor Gianni Vermeersch als wereldkampioen bij de elite mannen.