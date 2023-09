maandag 25 september 2023 om 11:27

Gestopte Annemiek van Vleuten gaat WK Gravel rijden

Annemiek van Vleuten gaat, ondanks dat ze al gestopt is met wielrennen, begin oktober toch nog een WK rijden. De renster van Movistar rijdt op zaterdag 7 oktober, daags voor haar 41ste verjaardag, namelijk het WK Gravel in het Italiaanse Veneto. “In een gekke bui heb ik daar ‘ja’ tegen gezegd”, lacht Van Vleuten in gesprek met de AD-podcast In Het Wiel.

“De ploeg vond het leuk, de sponsors vinden het leuk en ik vind het zelf ook wel grappig om mee te doen”, aldus Van Vleuten, die onlangs in de Simac Ladies Tour haar wegcarrière definitief afsloot. Een nieuwe loopbaan in het gravel is uitgesloten. “Ik heb geen ambities in een gravelcarrière, dus ik denk dat ik die hier ook gelijk beëindig.”

Van Vleuten keert ook niet terug uit haar ‘wielerpensioen’ voor het WK Gravel. “Ik ga in mijn pensioen dit rijden. Ik ben er niet op voorbereid en ga er niet voor trainen. Ik ga lekker meedoen en leuk op de foto met Alejandro Valverde”, grapt ze over haar oud-ploeggenoot bij Movistar. “Het hoort een beetje bij mijn afscheidstournee. Ik gooide het balletje zelf op en dat werd meteen ingekopt door de ploeg. Voor ik het wist stond ik ingeschreven, zeker als het in Italië is. Daar ben ik wel voor te porren.”

De tweede editie van het WK Gravel staat in het weekend van 7 en 8 oktober op het programma. De vrouwen strijden op zaterdag 7 oktober om de opvolging van Pauline Ferrand-Prévot. Eerder liet ook Demi Vollering al weten deel te gaan nemen aan het WK Gravel.